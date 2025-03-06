Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 15:33
- После изучения возможности установки санузла и раковины выяснилось, что все необходимые коммуникации и разрешения имеются, за исключением самих сантехнических предметов, - написала Гульбарам Мусагазина. Читать новость
saba: Постыдились бы мужчины обсуждать женский туалет.
Когда оа была НАИВНОЙ девочкой, тогда к ней и слова никто бы и не сказал, но сейчас она и не девочка, и ни девушка и ни женщина, а государственный чиновник из какой то там группы или А или Б- и речь идёт о толковании одного и того же бюджетного дела устами и руководителя апарата и её самой и обе версии - РАЗЛИЧНЫ и кто то из них, мягко говоря и твёрдр выражаясь- элементарно вводит в заблуждение НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, на деньги которых она получает и зарплату и передвигается на государственном автомобиле и отдыхает тоже за ИХ счёт.
И речь в принципе и о не туалете, а об ХАМСКОМ отношении власти к своим РАБОТОДАТЕЛЯМ и НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ.
Нсли она хочет подмываться, а в общественном туалете нет такого, то почему бы не соблюдать гигиену вдали от тех, кто просто растирает все шершавой туалетной бумагой и потом ходит целый день так себе? Все таки туалет это прежде всего гигиена, от этого зависит твоя жизнь и на что она похожа..
Ну, помню помню в поезде на Алмату, растираешь ими там над этим общественным туалетом, сидя на корточках, как то выгибаешься и тратишь тонну салфеток, чтоб " не воняло", однако же.. Первое, ты уверен что все растер на салфетки, а не плюс тело? Второе, эти тонюсенькие салфетки предназначены для грубого растирания пальчами рук одного органа после "по большому" или же могут порваться? И потом что?
На многих унитазах стоит самая простая подмывалка по умолчанию
Но я предпочитаю все таки прыгать в ванную, благо у нас она совмещенная, напор там хороший, по нечайке может разбрызгать бывшее содержимое животика наружу и на себя.. Но кран, который на унитазе стоит, конечно же это только для женщин, мужчина его будет "обсикать" сверху опять же напором, что непрактично каждый раз разбирать это и отмывать от мужской мочи..
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать