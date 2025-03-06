Отправлено: - 14:17

saba:

Постыдились бы мужчины обсуждать женский туалет.

Цитата:Когда оа была НАИВНОЙ девочкой, тогда к ней и слова никто бы и не сказал, но сейчас она и не девочка, и ни девушка и ни женщина, а государственный чиновник из какой то там группы или А или Б- и речь идёт о толковании одного и того же бюджетного дела устами и руководителя апарата и её самой и обе версии - РАЗЛИЧНЫ и кто то из них, мягко говоря и твёрдр выражаясь- элементарно вводит в заблуждение НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, на деньги которых она получает и зарплату и передвигается на государственном автомобиле и отдыхает тоже за ИХ счёт.И речь в принципе и о не туалете, а об ХАМСКОМ отношении власти к своим РАБОТОДАТЕЛЯМ и НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ.