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≡ Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51301
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 15:33
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- После изучения возможности установки санузла и раковины выяснилось, что все необходимые коммуникации и разрешения имеются, за исключением самих сантехнических предметов, - написала Гульбарам Мусагазина.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7775
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 14:17
#30
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Цитата:
saba:
Постыдились бы мужчины обсуждать женский туалет.


Когда оа была НАИВНОЙ девочкой, тогда к ней и слова никто бы и не сказал, но сейчас она и не девочка, и ни девушка и ни женщина, а государственный чиновник из какой то там группы или А или Б- и речь идёт о толковании одного и того же бюджетного дела устами и руководителя апарата и её самой и обе версии - РАЗЛИЧНЫ и кто то из них, мягко говоря и твёрдр выражаясь- элементарно вводит в заблуждение НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, на деньги которых она получает и зарплату и передвигается на государственном автомобиле и отдыхает тоже за ИХ счёт.

И речь в принципе и о не туалете, а об ХАМСКОМ отношении власти к своим РАБОТОДАТЕЛЯМ и НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7318
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 15:14
#31
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Ну я высказал своё мнение, соглашаться или не соглашаться ваше право!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43620
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 18:51
#32
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Нсли она хочет подмываться, а в общественном туалете нет такого, то почему бы не соблюдать гигиену вдали от тех, кто просто растирает все шершавой туалетной бумагой и потом ходит целый день так себе?
Все таки туалет это прежде всего гигиена, от этого зависит твоя жизнь и на что она похожа..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26900
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 19:09
#33
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Цитата:
111:
а в общественном туалете нет такого

И в ее туалете нет такого:

Цитата:
 В текущем году приобретен из собственных средств и установлен сантехником стандартный напольный керамический белый унитаз и раковина. 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16163
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 19:20
#34
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Цитата:
111: туалетной бумагой и потом ходит целый день так себе?
Влажные гигиенические салфетки.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4061
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 19:29
#35
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Цитата:
Vit:
Влажные гигиенические салфетки.

Это кому ты сейчас, тому у кого на столе вместо кухонных салфеток, туалетная бумага слоит? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26900
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 20:01
#36
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Цитата:
111:
почему бы не соблюдать гигиену

Почему бы не перестать делать обрезание, а просто начать соблюдать гигиену? Сейчас же не надо скакать на коне неделю не слезая с него, и ванная/душ есть в каждой квартире.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43620
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 08.03.25 - 16:07
#37
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Цитата:
maxsaf:
И в ее туалете нет такого:

Само по себе название личный туалет предполагает несколько другую трактовку под этим названием.
Не знал?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43620
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 08.03.25 - 16:11
#38
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Цитата:
Vit:
Влажные гигиенические салфетки.

Ну, помню помню в поезде на Алмату, растираешь ими там над этим общественным туалетом, сидя на корточках, как то выгибаешься и тратишь тонну салфеток, чтоб " не воняло", однако же..
Первое, ты уверен что все растер на салфетки, а не плюс тело?
Второе, эти тонюсенькие салфетки предназначены для грубого растирания пальчами рук одного органа после "по большому" или же могут порваться?
И потом что?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43620
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 08.03.25 - 16:12
#39
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Цитата:
maxsaf:
Почему бы не перестать делать обрезание, а просто начать соблюдать гигиену

А ты не путай традиции евреев и мусульман с походом в туалет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43620
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 08.03.25 - 16:19
#40
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На многих унитазах стоит самая простая подмывалка по умолчанию



Но я предпочитаю все таки прыгать в ванную, благо у нас она совмещенная, напор там хороший, по нечайке может разбрызгать бывшее содержимое животика наружу и на себя..
Но кран, который на унитазе стоит, конечно же это только для женщин, мужчина его будет "обсикать" сверху опять же напором, что непрактично каждый раз разбирать это и отмывать от мужской мочи..
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