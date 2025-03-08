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Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51301
Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отправлено: 08.03.25 - 09:24
- Застройщики могут передать новый дом в управление только созданному собственниками квартир ОСИ либо иному их объединению. Процесс создания ОСИ затягивается, пропорционально увеличиваются расходы строительной компании на содержание готового многоэтажного дома, - сформулировала суть дела исполнительный директор Ассоциации строителей.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 962
Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отправлено: 08.03.25 - 09:24
Управлять домом - это полноценно вести бухгалтерский учёт. То есть надо платить налоги и документацию первичную собирать. А особенно тяжело это коммуникации между соседями. Ты становишься крайним, везде виноват: труба побежала, сантехник не приехал, мусор завалялся, плохо помыли полы, госорганы штраф наложил за снег (в бюджет не предусмотрены расходы на полноценную уборку) и т.д. и т.п. И время занимает очень много. Даже подать на должника - столько телодвижений сделать надо, ездить для этого. Никакой житель дома не захочет этим заниматься, если он не пенсионер.
И каждый жилец будет на нервы тебе капать. А ты ничего не сделаешь, потому нет денег. Люди плохо платят ежемесячно. Долги
Захотел другому человеку передать дом. Никто не берет. Ты вечный председатель!
Касательно же застройщиков, то планируется увеличить срок до 2 лет управление домом через УК в новой редакции закона. Заключать напрямую с УК там тоже прописано будет об этом. Однако, там хитрость такая, что если жилец не подписал договор с УК, то платить он не обязан за это в УК. У нас было такое долги по 30-50 тыс. Без договора в суд не подать
Выход такой: первый вариант - ОСИ должно быть без руководителя юрлица. Нужно менять закон о юрлицах. Председатель может быть житель дома либо по доверенности управляющий или УК. Человек устал, отдал дом компании. Председатель не заложник МЮ, не должен там быть вечным, если нет другого кандидата. Если управлением ОСИ берет УК, то они полностью отвечать должны.
Или можно второй вариант - это выбрать главу УК как председателя дома и зарегистрировать его в МЮ, но это сложно очень на всех этапах. Лучше первый вариант
[Исправлено: arman_kst, 08.03.2025 - 10:50]
И каждый жилец будет на нервы тебе капать. А ты ничего не сделаешь, потому нет денег. Люди плохо платят ежемесячно. Долги
Захотел другому человеку передать дом. Никто не берет. Ты вечный председатель!
Касательно же застройщиков, то планируется увеличить срок до 2 лет управление домом через УК в новой редакции закона. Заключать напрямую с УК там тоже прописано будет об этом. Однако, там хитрость такая, что если жилец не подписал договор с УК, то платить он не обязан за это в УК. У нас было такое долги по 30-50 тыс. Без договора в суд не подать
Выход такой: первый вариант - ОСИ должно быть без руководителя юрлица. Нужно менять закон о юрлицах. Председатель может быть житель дома либо по доверенности управляющий или УК. Человек устал, отдал дом компании. Председатель не заложник МЮ, не должен там быть вечным, если нет другого кандидата. Если управлением ОСИ берет УК, то они полностью отвечать должны.
Или можно второй вариант - это выбрать главу УК как председателя дома и зарегистрировать его в МЮ, но это сложно очень на всех этапах. Лучше первый вариант
[Исправлено: arman_kst, 08.03.2025 - 10:50]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10252
Re: Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные...
Отправлено: 08.03.25 - 10:54
В ЗТБ нет жилих комплексов,но многоквартирные 2-3-5 этажные дома есть,при этом нет ни одного ОСИ ПКСК, или что либо подобного,нет ежемесячных взносов.Деньги на уборку подезда собирает сердобольный житель этого подъезда,деньги на ремонт подъезда собирали полгода ,но всё таки сделали ремонт.Крыши естественно в аварийном состоянии ведь большинству домов по 30-50 лет,как то собирали копейки на "дыры залатать",но конечно же 90% жилого фонда требует капитального ремонта.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7775
Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отправлено: 08.03.25 - 11:46
Цитата:
Цитата:
В договоре купли-продажи квартиры в многоквартирном доме ИЗНАЧАЛЬНО надо прописывать пункт об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ уплате сборов по содержанию дома и МАЖЛИСУ надо ЗАКОНОДАТЕЛЬНО приравнять эти уплаты в ранге или статусе НАЛОГОВ с последующим начислением пени и всех неустоек, вплоть до БЛОКИРОВКИ счётов и запрета выезда за границу.
Иначе жилой фонд, благодаря таким депутатам-пенсионерам-популистам как Рау и прочим БАЛАБОЛАМ во власти, будет доведен до кртического состояния с таким отношнием, прежде всего - самих жильцов-ответственных квартиросьёмщиков и неумением власти найти оптимальные пути решения этой проблемы.
Добросовестным плательщикам это ничего не грозит( их большинство) а злостным или плохо уплачивающим - это СТИМУЛ платить равно и в срок.
А, насчёт ОСИ или другую структуру типа подобного: - можно и так- обязать ЗАКОНОДАТЕЛЬНО застройщиков содержать СВОЙ же ПОСТРОЕННЫЙ дом, создав своё же подконтрольное им ОСИ - мне кажеться это ЛОГИЧНО- свои же косяки, если есть они, и будут МОЛЧА исправлять и содержать дом, тем более у них есть и соответсвующий штат слесарей-сантехников, электриков и дворников и наличие всей необходимой техники.
Жильцам какая разница кому платить - лишь бы СОДЕРЖАЛИ и УПРАВЛЯЛИ домом в надлежащем мостоянии.
[Исправлено: ACROS, 08.03.2025 - 12:49]
arman_kst:
Цитата:
Добринцофф:
В договоре купли-продажи квартиры в многоквартирном доме ИЗНАЧАЛЬНО надо прописывать пункт об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ уплате сборов по содержанию дома и МАЖЛИСУ надо ЗАКОНОДАТЕЛЬНО приравнять эти уплаты в ранге или статусе НАЛОГОВ с последующим начислением пени и всех неустоек, вплоть до БЛОКИРОВКИ счётов и запрета выезда за границу.
Иначе жилой фонд, благодаря таким депутатам-пенсионерам-популистам как Рау и прочим БАЛАБОЛАМ во власти, будет доведен до кртического состояния с таким отношнием, прежде всего - самих жильцов-ответственных квартиросьёмщиков и неумением власти найти оптимальные пути решения этой проблемы.
Добросовестным плательщикам это ничего не грозит( их большинство) а злостным или плохо уплачивающим - это СТИМУЛ платить равно и в срок.
А, насчёт ОСИ или другую структуру типа подобного: - можно и так- обязать ЗАКОНОДАТЕЛЬНО застройщиков содержать СВОЙ же ПОСТРОЕННЫЙ дом, создав своё же подконтрольное им ОСИ - мне кажеться это ЛОГИЧНО- свои же косяки, если есть они, и будут МОЛЧА исправлять и содержать дом, тем более у них есть и соответсвующий штат слесарей-сантехников, электриков и дворников и наличие всей необходимой техники.
Жильцам какая разница кому платить - лишь бы СОДЕРЖАЛИ и УПРАВЛЯЛИ домом в надлежащем мостоянии.
[Исправлено: ACROS, 08.03.2025 - 12:49]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7318
Re: Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные...
Отправлено: 08.03.25 - 13:27
Цитата:
Сто процентов согласен! Я уже точу зуб на председателя, при том что задолженности у меня нет! Но многое не нравится, а высказать не могу, потому что не хочу сразу стать председателем! У нас ОСИ 45 квартир, даже дворника нанять не можем и поднять взносы никто не хочет, потому что живут в этом же доме, а настраивать против себя соседей никто не хочет.Замкнутый круг!
arman_kst:
Сто процентов согласен! Я уже точу зуб на председателя, при том что задолженности у меня нет! Но многое не нравится, а высказать не могу, потому что не хочу сразу стать председателем! У нас ОСИ 45 квартир, даже дворника нанять не можем и поднять взносы никто не хочет, потому что живут в этом же доме, а настраивать против себя соседей никто не хочет.Замкнутый круг!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7318
Re: Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные...
Отправлено: 08.03.25 - 13:29
Цитата:
Тогда это будет не застройщик!
ACROS:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО застройщиков содержать
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО застройщиков содержать
Тогда это будет не застройщик!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7775
Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отправлено: 08.03.25 - 13:38
Цитата:
Да, хоть - Папа Римский - какая разница кто управляет домом- застройщик или СЕРДОБОЛЬНЫЙ пенсионер - главное- я плачу деньги, а они -содержат дом- чисто, убрано, трубы не текут, крыша не текёт, в подвале чисто и не воняет, газ, свет, вода есть, снег -убирается, цветы, деревья и все дела - растут и поливаются, охрана есть.
Этим ЗАСТРОЙЩИКАМ - не в лом и будут с прыбылью.
Ведь что то надо делать: - власть САМА довела состояние жилищного фонда до БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ- всё отдали на откуп населению, на их СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ - но, у нас это не проходит - общество не доросло до этого- у нас общество потребителей, но не ответственных квартиросьёмщиков.
Значит нужна политика КНУТА.
saba:
это будет не застройщик!
это будет не застройщик!
Да, хоть - Папа Римский - какая разница кто управляет домом- застройщик или СЕРДОБОЛЬНЫЙ пенсионер - главное- я плачу деньги, а они -содержат дом- чисто, убрано, трубы не текут, крыша не текёт, в подвале чисто и не воняет, газ, свет, вода есть, снег -убирается, цветы, деревья и все дела - растут и поливаются, охрана есть.
Этим ЗАСТРОЙЩИКАМ - не в лом и будут с прыбылью.
Ведь что то надо делать: - власть САМА довела состояние жилищного фонда до БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ- всё отдали на откуп населению, на их СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ - но, у нас это не проходит - общество не доросло до этого- у нас общество потребителей, но не ответственных квартиросьёмщиков.
Значит нужна политика КНУТА.
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