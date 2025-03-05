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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 20:27
#3601
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4210
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 20:53
#3602
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Цитата:
saba:
таноми52: как-то больше Кедми доверяю

Чем мне? Всё мой мир рухнул!!!


Похоже на флирт!:-) :-P
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 21:14
#3603
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Основные тезисы выступления Трампа в Конгрессе США:

- Я получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире;

- Я получил «мощные сигналы» от Российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине;

- Украина готова к подписанию соглашения по редкоземельным металлам в любое время;

- Я вывел США из ВОЗ, Совета по правам человека ООН, и других организаций, которые дорого обходились стране;

- Политика “два пола” (мужской и женский) стала официальной позицией США;

- Мы будем расширять добычу нефти и увеличивать объемы добычи редкоземельных металлов;

- Если вы производите свою продукцию не в США — вы будете платить пошлины;

- Байден открыл границы и пустил в страну нелегалов и преступников. Мы вытесняем их из страны. Байден — худший президент в истории Америки;

- Решать судьбу Гренландии должны жители острова, США готовы принять их в состав и обеспечить достойный уровень жизни;

- Необходимо выделить финансирование на создание американского “Железного купола”, который будет произведен в США.

- Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;

- Любые структуры, которые занимаются пропагандой смены пола среди детей, будут лишены федерального финансирования;

- США водрузят американский флаг на Марсе "и далеко за его пределами";

- Пообещал Америке "золотой век": "это будет нечто, чего мир еще не видел";

- Также Трамп поблагодарил Илона Маска его за работу в DOGE.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.03.25 - 08:20
#3604
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Цитата:
таноми52:
Похоже на флирт

Только на это и способен, так то песок сыпется :-( !
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1396
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.03.25 - 10:01
#3605
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Цитата:
ACROS: НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ использование бюджетных денег или по простому - распил халявных денег.
Именно так. Вообще, строго говоря, у нас в стране настолько много денег, что мы можем позволить себе заниматься всякой разной абсолютно бесполезной херней на протяжении уже четвертого десятка лет, при этом все ещё существовать и в общем-то быть не в самой заднице. То есть денег просто овердофига.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17778
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.03.25 - 11:30
#3606
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Цитата:
YESNO:
Я вывел США из ВОЗ, Совета по правам человека ООН, и других организаций, которые дорого обходились стране;

ну уж не настолько дорого наверное как огромное консульство сша которое строят в алматы
Цитата:
YESNO:
Политика “два пола” (мужской и женский) стала официальной позицией США;

до прихода следующего президента который также будет обсирать трампа и его администрацию
Цитата:
YESNO:
Мы будем расширять добычу нефти и увеличивать объемы добычи редкоземельных металлов;

расширение добычи нефти ведет к ее удешевлению)
а самые богатые корпорации сша это нефтяные и финансовые выделяющие деньги на добычу нефти)
они согласны на это? Цитата:
YESNO:
Если вы производите свою продукцию не в США — вы будете платить пошлины;

в итоге сейчас у американцев много че подорожает
те же машины и айфоны собираемые в корее, японии и китаеЦитата:
YESNO:
Байден открыл границы и пустил в страну нелегалов и преступников. Мы вытесняем их из страны. Байден — худший президент в истории Америки;

отрыли границы еще в 80ые
для завоза дешевой раб силы из южной америки
трамп к в первый свой срок с границей так ничего и не сделал
Цитата:
YESNO:
Решать судьбу Гренландии должны жители острова, США готовы принять их в состав и обеспечить достойный уровень жизни;

а американцы согласны кормить целый остров нахлебников?
Цитата:
YESNO:
Необходимо выделить финансирование на создание американского “Железного купола”, который будет произведен в США.

бесполезные расходы Цитата:
YESNO:
Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;

а профессиональные специалисты так уж сложилось на любой работе любят лоббировать к себе на работу, родственников, друзей, земляков итд и с этим боролась в том числе квота на набор в штат женщин и людей разных рас
полиция и пожарные службы сша до 60ых были почти под 100% укомплектованы ирландцами, это была их национальная вотчина, отсюда вытекала чудовищная коррумпированность и некомпетентность, пока их разбавлять квотами не начали

Цитата:
YESNO:
Любые структуры, которые занимаются пропагандой смены пола среди детей, будут лишены федерального финансирования

пока что единственный плюс
Цитата:
YESNO:
США водрузят американский флаг на Марсе "и далеко за его пределами";

киев за три дня Цитата:
YESNO:
Пообещал Америке "золотой век": "это будет нечто, чего мир еще не видел

золотой век сша это 50-60ые
когда доход населения рос на дрожжах и формировался средний класс
сейчас от силы будет позолоченный век
Цитата:
YESNO:
Также Трамп поблагодарил Илона Маска его за работу в DOGE.

поблагодарил мигранта из южной африки
так надо писать)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.03.25 - 13:42
#3607
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Цитата:
abaika95:
американцы согласны кормить целый остров

Там народу меньше чем в Рудном, зато полезных ископаемых больше чем в Рудном, поэтому и хочет присоединить Гренландию, а не Рудный!
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1396
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.03.25 - 13:57
#3608
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...И ничего, снимают, и по телевидению показывают, и коллапса при этом не настает...

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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.03.25 - 15:26
#3609
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Цитата:
abaika95:
до прихода следующего президента который также будет обсирать трампа и его администрацию

да понятно что они всего лишь смотрящие управленцы , думаю что он со своей задачей справился , дискурса побольше главное .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.03.25 - 05:59
#3610
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Наши реалии. Депутат в Мажилисе, какой-то Базарбек:" Почему платные парковки в Астане в частных руках, ничего не делают, только жируют, отобрать в пользу государства"!
Хитрый лис Жумангарин:" Так нельзя, суды пойдут, надо сделать условия для платных парковщиков, чтобы были многоэтажные парковки, внешний вид соответственно, тогда скорее всего сами отдадут, добровольно!"
Вопрос только в том ,сохранятся ли условия для государственных потом парковок или уже акимат будет " ничего не делать, только бабки грести!"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43615
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.03.25 - 18:17
#3611
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Хм..
Куда дели нытика?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 06:23
#3612
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Цитата:
111:
Куда дели нытика?

Мелкого пакостника? Он в соседней ветке пытается туалет на 7 этаже переименовать! Надо же какой великий человек! Живёт за океаном, а его все наши мелочи волнуют, даже женские туалеты, во всё вникает, наверное заботится о женщинах в праздник!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 06:25
#3613
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Всех женщин поздравляю с Международным женским днём! Желаю чтобы ваши мужчины поздравляли вас своими поступками и делами не только в этот день! Счастья, здоровья ,любви вам !
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4061
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 09:51
#3614
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Цитата:
saba:
Всех женщин поздравляю с Международным женским днём!

Присоединяюсь!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16163
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.25 - 10:09
#3615
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Поздравляю женщин с 8 марта. И дарю Вам не айфон, а весёлую песенку про 8 марта.)




[Исправлено: Vit, 08.03.2025 - 10:22]
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