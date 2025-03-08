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≡ Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51301
Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отправлено: 08.03.25 - 09:24
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- Застройщики могут передать новый дом в управление только созданному собственниками квартир ОСИ либо иному их объединению. Процесс создания ОСИ затягивается, пропорционально увеличиваются расходы строительной компании на содержание готового многоэтажного дома, - сформулировала суть дела исполнительный директор Ассоциации строителей.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
962
Отдаем новый дом в хорошие руки - Почему завершенные многоэтажки строители месяцами не могут передать владельцам жилья
Отправлено: 08.03.25 - 09:24
#1
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Управлять домом - это полноценно вести бухгалтерский учёт. То есть надо платить налоги и документацию первичную собирать. А особенно тяжело это коммуникации между соседями. Ты становишься крайним, везде виноват: труба побежала, сантехник не приехал, мусор завалялся, плохо помыли полы, госорганы штраф наложил за снег (в бюджет не предусмотрены расходы на полноценную уборку) и т.д. и т.п. И время занимает очень много. Даже подать на должника - столько телодвижений сделать надо, ездить для этого. Никакой житель дома не захочет этим заниматься, если он не пенсионер.

И каждый жилец будет на нервы тебе капать. А ты ничего не сделаешь, потому нет денег. Люди плохо платят ежемесячно. Долги

Захотел другому человеку передать дом. Никто не берет. Ты вечный председатель!

Касательно же застройщиков, то планируется увеличить срок до 2 лет управление домом через УК в новой редакции закона. Заключать напрямую с УК там тоже прописано будет об этом. Однако, там хитрость такая, что если жилец не подписал договор с УК, то платить он не обязан за это в УК. У нас было такое долги по 30-50 тыс. Без договора в суд не подать

Выход такой: первый вариант - ОСИ должно быть без руководителя юрлица. Нужно менять закон о юрлицах. Председатель может быть житель дома либо по доверенности управляющий или УК. Человек устал, отдал дом компании. Председатель не заложник МЮ, не должен там быть вечным, если нет другого кандидата. Если управлением ОСИ берет УК, то они полностью отвечать должны.
Или можно второй вариант - это выбрать главу УК как председателя дома и зарегистрировать его в МЮ, но это сложно очень на всех этапах. Лучше первый вариант

[Исправлено: arman_kst, 08.03.2025 - 10:50]
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