ACROS: НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ использование бюджетных денег или по простому - распил халявных денег.
Именно так. Вообще, строго говоря, у нас в стране настолько много денег, что мы можем позволить себе заниматься всякой разной абсолютно бесполезной херней на протяжении уже четвертого десятка лет, при этом все ещё существовать и в общем-то быть не в самой заднице. То есть денег просто овердофига.
YESNO: Я вывел США из ВОЗ, Совета по правам человека ООН, и других организаций, которые дорого обходились стране;
ну уж не настолько дорого наверное как огромное консульство сша которое строят в алматы Цитата:
YESNO: Политика “два пола” (мужской и женский) стала официальной позицией США;
до прихода следующего президента который также будет обсирать трампа и его администрацию Цитата:
YESNO: Мы будем расширять добычу нефти и увеличивать объемы добычи редкоземельных металлов;
расширение добычи нефти ведет к ее удешевлению) а самые богатые корпорации сша это нефтяные и финансовые выделяющие деньги на добычу нефти) они согласны на это? Цитата:
YESNO: Если вы производите свою продукцию не в США — вы будете платить пошлины;
в итоге сейчас у американцев много че подорожает те же машины и айфоны собираемые в корее, японии и китаеЦитата:
YESNO: Байден открыл границы и пустил в страну нелегалов и преступников. Мы вытесняем их из страны. Байден — худший президент в истории Америки;
отрыли границы еще в 80ые для завоза дешевой раб силы из южной америки трамп к в первый свой срок с границей так ничего и не сделал Цитата:
YESNO: Решать судьбу Гренландии должны жители острова, США готовы принять их в состав и обеспечить достойный уровень жизни;
а американцы согласны кормить целый остров нахлебников? Цитата:
YESNO: Необходимо выделить финансирование на создание американского “Железного купола”, который будет произведен в США.
бесполезные расходы Цитата:
YESNO: Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;
а профессиональные специалисты так уж сложилось на любой работе любят лоббировать к себе на работу, родственников, друзей, земляков итд и с этим боролась в том числе квота на набор в штат женщин и людей разных рас полиция и пожарные службы сша до 60ых были почти под 100% укомплектованы ирландцами, это была их национальная вотчина, отсюда вытекала чудовищная коррумпированность и некомпетентность, пока их разбавлять квотами не начали
Цитата:
YESNO: Любые структуры, которые занимаются пропагандой смены пола среди детей, будут лишены федерального финансирования
пока что единственный плюс Цитата:
YESNO: США водрузят американский флаг на Марсе "и далеко за его пределами";
киев за три дня Цитата:
YESNO: Пообещал Америке "золотой век": "это будет нечто, чего мир еще не видел
золотой век сша это 50-60ые когда доход населения рос на дрожжах и формировался средний класс сейчас от силы будет позолоченный век Цитата:
YESNO: Также Трамп поблагодарил Илона Маска его за работу в DOGE.
поблагодарил мигранта из южной африки так надо писать)
Наши реалии. Депутат в Мажилисе, какой-то Базарбек:" Почему платные парковки в Астане в частных руках, ничего не делают, только жируют, отобрать в пользу государства"! Хитрый лис Жумангарин:" Так нельзя, суды пойдут, надо сделать условия для платных парковщиков, чтобы были многоэтажные парковки, внешний вид соответственно, тогда скорее всего сами отдадут, добровольно!" Вопрос только в том ,сохранятся ли условия для государственных потом парковок или уже акимат будет " ничего не делать, только бабки грести!"
Мелкого пакостника? Он в соседней ветке пытается туалет на 7 этаже переименовать! Надо же какой великий человек! Живёт за океаном, а его все наши мелочи волнуют, даже женские туалеты, во всё вникает, наверное заботится о женщинах в праздник!
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать