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≡ Высокая мораль баснописцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51299
Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 08:43
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Услышал сегодня в автобусе возмущенный диалог двух молодых девчонок, по разговору явно работающих на госслужбе. Обсуждали "нашу красавицу". Да, так и называли героиню своего разговора - шахиня, наша красавица. Предметом обсуждения девушек стало признание в газете этой самой шахиней покупку унитаза, а значит появление в ее кабинете санузла с туалетом.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7461
Re: Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 08:43
#1
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В бытность меня обычным работягой на маслозаводе, очень не хватало мощностей (горячая вода доведеная до пара) котельни для переработки сырья,тогда руководство приказало кочегарам запустить еще один котел,а те отказались. Оказывается,отапливалась контора,цеха и директор подключил личный свой дом,чтобы его супруга могла принимать ванну,но об знали только кочегары. Был шум,работяги возмутились и директору пришлось отрезаться от системы завода, кстати на дворе был 88 год
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1396
Re: Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 09:50
#2
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Цитата:
Честно говоря, мне стало горько от осознания того, как мелко плавают и какие ценности проповедуют

Немного странно. Автор чего-то другого ожидал? Не безынтересны основания на которых подобные ожидания базируются. Вообще любопытно устройство мышления людей, которые совершенно явно плавая в известной субстанции ожидают что из неё всплывет нечто иное кроме номана голгофинянина.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17778
Re: Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 10:28
#3
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Цитата:
Я с большим трудом выпросил у испугавшихся моим вниманием попутчиц газету и погрузился в занятное чтиво.


Ага ага
На дворе же 50ые
Все в автобусах с газетами ездят и всякую херню обсуждают))
В инсте вон один отзыв на эту новость
Чё больше новостей нет кроме туалета?
Цитата:
Долго будет терпеть недетские шалости и враньё своих прямых подчинённых аким области Кумар Аксакалов, которые плевали на все законы и мораль в целом, подставляя своего шефа под огонь критики и недовольство людей?

А где в этой истории критика и недовольство людей в отношении акима?))
Все над замшей ржут
Поржут и забудут
Цитата:
Снимаю свою тюбетейку перед госпожой Сергазиновой, запустившую на орбиту самых разных откровений чиновницу


Это вообще что и к чему? Какие-то внутренние журналистские темки непонятные остальным?

Цитата:
Знающие люди подсказывают, что на 7 этаже облакимата есть общедоступный туалет для женщин

Аудитор должен все это отследить и агенство по делам госслужбы
Что там на 7 этаже делают ,с чьего разрешения итд
Где агенство?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43615
Re: Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 18:57
#4
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Цитата:
Снимаю свою тюбетейку перед госпожой Сергазиновой, запустившую на


А что, она садится в оплеванный и обоссаный общественный туалет и не делает подмываний?
Ну не верю!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26898
Re: Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 20:10
#5
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Цитата:
В начале этой дикой истории акиматовцы все отрицали

Вот за это враньё надо спросить строго.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4060
Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 21:14
#6
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Цитата:
111:
А что, она садится в оплеванный и обоссаный общественный туалет

Что то как то совсем в Казахстан перехотелось! Если в акимате такие туалеты? :lol:
Где Кайрат, что будут для всех гостей комфортабельные? 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6666
Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 22:40
#7
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Цитата:
Эл-починно:
Где Кайрат, что будут для всех гостей комфортабельные?


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6666
Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 22:45
#8
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Где Кайрат, что будут для всех гостей комфортабельные?

Отмечал недавно, что граждане не голуби и им нужны комфортные туалеты

Подробнее здесь:

Продублирую :lol: :lol: :lol:

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26898
Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 08.03.25 - 04:32
#9
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Цитата:
Kairat stayer:
Отмечал недавно, что граждане не голуби и им нужны комфортные туалеты

Ну есть же уже, на седьмом, все в курсе, хватает )). Предлагаю сосредоточится на действительно важном - переименовать что-нибудь :lol:
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