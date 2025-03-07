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Я с большим трудом выпросил у испугавшихся моим вниманием попутчиц газету и погрузился в занятное чтиво.

Долго будет терпеть недетские шалости и враньё своих прямых подчинённых аким области Кумар Аксакалов, которые плевали на все законы и мораль в целом, подставляя своего шефа под огонь критики и недовольство людей?

Снимаю свою тюбетейку перед госпожой Сергазиновой, запустившую на орбиту самых разных откровений чиновницу

Знающие люди подсказывают, что на 7 этаже облакимата есть общедоступный туалет для женщин

Цитата:Ага агаНа дворе же 50ыеВсе в автобусах с газетами ездят и всякую херню обсуждают))В инсте вон один отзыв на эту новостьЧё больше новостей нет кроме туалета?Цитата:А где в этой истории критика и недовольство людей в отношении акима?))Все над замшей ржутПоржут и забудутЦитата:Это вообще что и к чему? Какие-то внутренние журналистские темки непонятные остальным?Цитата:Аудитор должен все это отследить и агенство по делам госслужбыЧто там на 7 этаже делают ,с чьего разрешения итдГде агенство?