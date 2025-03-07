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Высокая мораль баснописцев
Высокая мораль баснописцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51299
Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 08:43
Услышал сегодня в автобусе возмущенный диалог двух молодых девчонок, по разговору явно работающих на госслужбе. Обсуждали "нашу красавицу". Да, так и называли героиню своего разговора - шахиня, наша красавица. Предметом обсуждения девушек стало признание в газете этой самой шахиней покупку унитаза, а значит появление в ее кабинете санузла с туалетом.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7461
Re: Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 08:43
В бытность меня обычным работягой на маслозаводе, очень не хватало мощностей (горячая вода доведеная до пара) котельни для переработки сырья,тогда руководство приказало кочегарам запустить еще один котел,а те отказались. Оказывается,отапливалась контора,цеха и директор подключил личный свой дом,чтобы его супруга могла принимать ванну,но об знали только кочегары. Был шум,работяги возмутились и директору пришлось отрезаться от системы завода, кстати на дворе был 88 год
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1396
Re: Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 09:50
Цитата:
Немного странно. Автор чего-то другого ожидал? Не безынтересны основания на которых подобные ожидания базируются. Вообще любопытно устройство мышления людей, которые совершенно явно плавая в известной субстанции ожидают что из неё всплывет нечто иное кроме номана голгофинянина.
Честно говоря, мне стало горько от осознания того, как мелко плавают и какие ценности проповедуют
Немного странно. Автор чего-то другого ожидал? Не безынтересны основания на которых подобные ожидания базируются. Вообще любопытно устройство мышления людей, которые совершенно явно плавая в известной субстанции ожидают что из неё всплывет нечто иное кроме номана голгофинянина.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17778
Re: Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 10:28
Цитата:
Ага ага
На дворе же 50ые
Все в автобусах с газетами ездят и всякую херню обсуждают))
В инсте вон один отзыв на эту новость
Чё больше новостей нет кроме туалета?
Цитата:
А где в этой истории критика и недовольство людей в отношении акима?))
Все над замшей ржут
Поржут и забудут
Цитата:
Это вообще что и к чему? Какие-то внутренние журналистские темки непонятные остальным?
Цитата:
Аудитор должен все это отследить и агенство по делам госслужбы
Что там на 7 этаже делают ,с чьего разрешения итд
Где агенство?
Я с большим трудом выпросил у испугавшихся моим вниманием попутчиц газету и погрузился в занятное чтиво.
Ага ага
На дворе же 50ые
Все в автобусах с газетами ездят и всякую херню обсуждают))
В инсте вон один отзыв на эту новость
Чё больше новостей нет кроме туалета?
Цитата:
Долго будет терпеть недетские шалости и враньё своих прямых подчинённых аким области Кумар Аксакалов, которые плевали на все законы и мораль в целом, подставляя своего шефа под огонь критики и недовольство людей?
А где в этой истории критика и недовольство людей в отношении акима?))
Все над замшей ржут
Поржут и забудут
Цитата:
Снимаю свою тюбетейку перед госпожой Сергазиновой, запустившую на орбиту самых разных откровений чиновницу
Это вообще что и к чему? Какие-то внутренние журналистские темки непонятные остальным?
Цитата:
Знающие люди подсказывают, что на 7 этаже облакимата есть общедоступный туалет для женщин
Аудитор должен все это отследить и агенство по делам госслужбы
Что там на 7 этаже делают ,с чьего разрешения итд
Где агенство?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43615
Re: Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 18:57
Цитата:
А что, она садится в оплеванный и обоссаный общественный туалет и не делает подмываний?
Ну не верю!
Снимаю свою тюбетейку перед госпожой Сергазиновой, запустившую на
А что, она садится в оплеванный и обоссаный общественный туалет и не делает подмываний?
Ну не верю!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26897
Re: Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 20:10
Цитата:
Вот за это враньё надо спросить строго.
В начале этой дикой истории акиматовцы все отрицали
Вот за это враньё надо спросить строго.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4060
Высокая мораль баснописцев
Отправлено: 07.03.25 - 21:14
Цитата:
Что то как то совсем в Казахстан перехотелось! Если в акимате такие туалеты?
Где Кайрат, что будут для всех гостей комфортабельные?
111:
А что, она садится в оплеванный и обоссаный общественный туалет
А что, она садится в оплеванный и обоссаный общественный туалет
Что то как то совсем в Казахстан перехотелось! Если в акимате такие туалеты?
Где Кайрат, что будут для всех гостей комфортабельные?
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