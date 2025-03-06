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≡ Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51299
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 15:33
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- После изучения возможности установки санузла и раковины выяснилось, что все необходимые коммуникации и разрешения имеются, за исключением самих сантехнических предметов, - написала Гульбарам Мусагазина.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7773
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 14:17
#30
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Цитата:
saba:
Постыдились бы мужчины обсуждать женский туалет.


Когда оа была НАИВНОЙ девочкой, тогда к ней и слова никто бы и не сказал, но сейчас она и не девочка, и ни девушка и ни женщина, а государственный чиновник из какой то там группы или А или Б- и речь идёт о толковании одного и того же бюджетного дела устами и руководителя апарата и её самой и обе версии - РАЗЛИЧНЫ и кто то из них, мягко говоря и твёрдр выражаясь- элементарно вводит в заблуждение НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, на деньги которых она получает и зарплату и передвигается на государственном автомобиле и отдыхает тоже за ИХ счёт.

И речь в принципе и о не туалете, а об ХАМСКОМ отношении власти к своим РАБОТОДАТЕЛЯМ и НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7312
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 15:14
#31
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Ну я высказал своё мнение, соглашаться или не соглашаться ваше право!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43615
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 18:51
#32
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Нсли она хочет подмываться, а в общественном туалете нет такого, то почему бы не соблюдать гигиену вдали от тех, кто просто растирает все шершавой туалетной бумагой и потом ходит целый день так себе?
Все таки туалет это прежде всего гигиена, от этого зависит твоя жизнь и на что она похожа..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26897
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 19:09
#33
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Цитата:
111:
а в общественном туалете нет такого

И в ее туалете нет такого:

Цитата:
 В текущем году приобретен из собственных средств и установлен сантехником стандартный напольный керамический белый унитаз и раковина. 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16162
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 19:20
#34
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Цитата:
111: туалетной бумагой и потом ходит целый день так себе?
Влажные гигиенические салфетки.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4060
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 19:29
#35
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Цитата:
Vit:
Влажные гигиенические салфетки.

Это кому ты сейчас, тому у кого на столе вместо кухонных салфеток, туалетная бумага слоит? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26897
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 20:01
#36
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Цитата:
111:
почему бы не соблюдать гигиену

Почему бы не перестать делать обрезание, а просто начать соблюдать гигиену? Сейчас же не надо скакать на коне неделю не слезая с него, и ванная/душ есть в каждой квартире.
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