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≡ Погода праздничных дней в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51299
Погода праздничных дней в Костанайской области
Отправлено: 07.03.25 - 18:33
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По прогнозам синоптиков, в субботу, 8 марта, ожидается снег, низовая метель, на севере и западе - гололёд. В воскресенье, 9 марта, ночью снег с низовой метелью прогнозируется на большей части территории области, а днём на севере.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16162
Re: Погода праздничных дней в Костанайской области
Отправлено: 07.03.25 - 18:33
#1
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Суровый у нас климат. Я щас в Беларусси +13. Тепло снега нету. Весна. А в Польше был два дня назад +16 было. В футболке на улице стоишь. Почему так? Вроде мы даже ближе к экватору :-x

Беларуссия.



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