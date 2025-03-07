Отправлено: - 18:33

Суровый у нас климат. Я щас в Беларусси +13. Тепло снега нету. Весна. А в Польше был два дня назад +16 было. В футболке на улице стоишь. Почему так? Вроде мы даже ближе к экваторуБеларуссия.