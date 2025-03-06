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≡ Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51298
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 15:33
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- После изучения возможности установки санузла и раковины выяснилось, что все необходимые коммуникации и разрешения имеются, за исключением самих сантехнических предметов, - написала Гульбарам Мусагазина.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7773
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 14:17
#30
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Цитата:
saba:
Постыдились бы мужчины обсуждать женский туалет.


Когда оа была НАИВНОЙ девочкой, тогда к ней и слова никто бы и не сказал, но сейчас она и не девочка, и ни девушка и ни женщина, а государственный чиновник из какой то там группы или А или Б- и речь идёт о толковании одного и того же бюджетного дела устами и руководителя апарата и её самой и обе версии - РАЗЛИЧНЫ и кто то из них, мягко говоря и твёрдр выражаясь- элементарно вводит в заблуждение НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, на деньги которых она получает и зарплату и передвигается на государственном автомобиле и отдыхает тоже за ИХ счёт.

И речь в принципе и о не туалете, а об ХАМСКОМ отношении власти к своим РАБОТОДАТЕЛЯМ и НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ.
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