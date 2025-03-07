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≡ «Нам не выдают ни средств защиты, ни техники» - ветврач заявил, что заразился бруцеллёзом по вине станции в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51298
«Нам не выдают ни средств защиты, ни техники» - ветврач заявил, что заразился бруцеллёзом по вине станции в Костанайской области
Отправлено: 07.03.25 - 12:10
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Бауыржан Маданов из Узункольского района упал в обморок прямо на рабочем месте. Ему потребовалось время, чтобы доказать диагноз. В полиции, по словам ветеринара, отказались заводить уголовное дело, пока вопрос не решится в гражданском порядке.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
961
Re: «Нам не выдают ни средств защиты, ни техники» - ветврач...
Отправлено: 07.03.25 - 12:10
#1
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Или требуйте официально, с запросом, или уходить. Зачем работать там, где нет ТБ
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
432
«Нам не выдают ни средств защиты, ни техники» - ветврач заявил, что заразился бруцеллёзом по вине станции в Костанайской области
Отправлено: 07.03.25 - 13:29
#2
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Доигрались, молодцы, и контролеры и ветстанция во главе с этим кадром, молодцы, по головам идете

[Исправлено: ОГПУ, 07.03.2025 - 14:51]
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