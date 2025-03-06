Отправлено: - 10:34

ACROS:

Их на концертах точно не будет, да и кто поехал: -0.000000000001 от народа. Даже и в расчёт не стоит брать.

ACROS:

Не думаю что вы так сильно переживаете или за тех или за этих. Так эмоции в сети -не более того.

ACROS:

Что то я не вижу их работы: - везде камеры стоят, если только в ауылах их направит

ACROS:

У страха глаза велики: - повторюсь - все равнодушны, даже записной патриот ВИТ - ему глубоко до фени русские. Действует по инерции генов. Придут похлопают и уйдут.

Карачун:

Я так полагаю что мы тут никого в big daddy не нанимали

Цитата:Вас там в высшей партийной школе чему учили?)Там где есть один ренегат он соберёт вокруг себя 10Эти 10 соберут 100 и так далееИз искры возгорится пламяЦитата:Я ни за тех ни за этих не переживаюНо и в людоедство играть не намеренЦитата:Ну до первого несчастного случая)Цитата:23.02.2022 я тоже так думалА потом они неприятно удивилиЦитата:Как это? Как это?А государство по вашему это что как не общественный отец для отслеживания интересов своих детей?))