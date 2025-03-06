Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 15:33
- После изучения возможности установки санузла и раковины выяснилось, что все необходимые коммуникации и разрешения имеются, за исключением самих сантехнических предметов, - написала Гульбарам Мусагазина. Читать новость
Что вы все на неё накинулись! Укусил вас этот туалет? Раньше по одному движению глаз сделали бы этот несчастный туалет и никто не обсуждал бы! И я не понимаю, почему она должна была за свой счёт это делать! Постыдились бы мужчины обсуждать женский туалет.
И у меня вопросы к заведующему хозяйством акимата! Почему ремонт не делали 9 лет? Какая это экономия бюджета? На дворе 21 век, женский туалет должен отличаться от мужского, потому что женская гигиена сложнее мужской! Даже если она это сделала только для себя и за бюджетные деньги не стал бы обвинять её! И смешно подозревать её здесь в коррупции, если она крадёт, то делает это не на туалетах, должность позволяет!
Я вот с Сабой не соглашусь. Раньше в этом здании был обком и горком партии, ну и акимат попозже. Там много народу работало. И мужчин и женщин. И как то все получалось у них свои дела справлять. А тут нате вам. Не иначе как понты это действо и не назовешь. И опять уверен, что за бюджетные средства.
saba: И у меня вопросы к заведующему хозяйством акимата! Почему ремонт не делали 9 лет?
Пиз....ж, 100%. Надо отправить официальный запрос, почему не делался ремонт столько лет. Уверен, распишут всё по красоте, как два раза в год там делали евроремонт, ещё и наверняка спонсоров приплетут. Типа бюджетных денег вообще не тратили, ремонт приходят делать добрые волонтеры. Брехня на каждом шагу. Два чиновника дают противоречивую информацию.
Секретная связь это в кабинете стоит шифровальная машинка"энигма" акимат передаёт зашифрованый текст в Астану что б противник не узнал о злых помыслов) поэтому запрет. Шпион под видом обзора туалета может узнать дешифровальный шифр
Во времена обкома, не было такой элементарной вещи ,как биде в туалете! Почему всё надо объяснять в натуралистической виде! Причем не было его именно в советских туалетах, в западных было. Если ещё рассказать Вам что ,за акима сидит на работе пока аким в своем кабинете, а аким области пока президент в Ак Орде, а президент раньше восьми вечера домой не собирается, тогда можно простить маленькие слабости!
А чё так слабенько?)) возможно это не просто комната релаксации, а целая секретная переговорная, где мутки мутятся, лавэхи крутятся. В туалетах же запрещена фото- видеофиксация, там можно по теме двигаться, секретные сеансы связи проводить
Развеселили народ с этим туалетом, теперь надо фотки интерьера полюбому Ну и ответы разных чиновников по этому вопросу тоже желательно к общему знаменателю привести А то некрасиво получается, один говорит что нету, другой - что есть
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