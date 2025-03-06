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≡ Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51298
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 15:33
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- После изучения возможности установки санузла и раковины выяснилось, что все необходимые коммуникации и разрешения имеются, за исключением самих сантехнических предметов, - написала Гульбарам Мусагазина.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7311
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 19:09
#15
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Что вы все на неё накинулись! Укусил вас этот туалет? Раньше по одному движению глаз сделали бы этот несчастный туалет и никто не обсуждал бы! И я не понимаю, почему она должна была за свой счёт это делать! Постыдились бы мужчины обсуждать женский туалет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7311
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 19:30
#16
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И у меня вопросы к заведующему хозяйством акимата! Почему ремонт не делали 9 лет? Какая это экономия бюджета? На дворе 21 век, женский туалет должен отличаться от мужского, потому что женская гигиена сложнее мужской! Даже если она это сделала только для себя и за бюджетные деньги не стал бы обвинять её! И смешно подозревать её здесь в коррупции, если она крадёт, то делает это не на туалетах, должность позволяет!
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
141
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 20:26
#17
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И вот к Гульбарам Мусагазиной пришла СЛАВА..увидев её теперь будут вспоминать её туалет (унитаз 1 шт.; раковина 1шт.).
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
141
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 20:26
#18
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И вот к Гульбарам Мусагазиной пришла СЛАВА..увидев её теперь будут вспоминать её туалет (унитаз 1 шт.; раковина 1шт.).
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
698
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 21:04
#19
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Я вот с Сабой не соглашусь. Раньше в этом здании был обком и горком партии, ну и акимат попозже. Там много народу работало. И мужчин и женщин. И как то все получалось у них свои дела справлять. А тут нате вам. Не иначе как понты это действо и не назовешь. И опять уверен, что за бюджетные средства.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26894
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 21:11
#20
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Цитата:
saba:
И у меня вопросы к заведующему хозяйством акимата! Почему ремонт не делали 9 лет?

Пиз....ж, 100%.
Надо отправить официальный запрос, почему не делался ремонт столько лет. Уверен, распишут всё по красоте, как два раза в год там делали евроремонт, ещё и наверняка спонсоров приплетут. Типа бюджетных денег вообще не тратили, ремонт приходят делать добрые волонтеры. Брехня на каждом шагу. Два чиновника дают противоречивую информацию.

[Исправлено: maxsaf, 06.03.2025 - 22:19]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26894
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 21:19
#21
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Цитата:
а на седьмом этаже здания акимата отсутствуют специализированные женские санузлы.

И поэтому госпожа установила себе обычный горшок, как везде. Где тут логика? :lol:

А все дело в статусе: есть собственный санузел - жизнь удалась 8-)

[Исправлено: maxsaf, 06.03.2025 - 22:37]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16160
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 21:23
#22
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Цитата:
maxsaf:

Секретная связь это в кабинете стоит шифровальная машинка"энигма" акимат передаёт зашифрованый текст в Астану что б противник не узнал о злых помыслов) поэтому запрет. Шпион под видом обзора туалета может узнать дешифровальный шифр
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26894
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 21:33
#23
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Цитата:
Vit:
акимат передаёт зашифрованый текст в Астану

А может в Вашингтон, никто же не знает, всё очень секретно :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7311
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 07.03.25 - 05:47
#24
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Цитата:
рихард:
обком и горком партии

Во времена обкома, не было такой элементарной вещи ,как биде в туалете! Почему всё надо объяснять в натуралистической виде! Причем не было его именно в советских туалетах, в западных было. Если ещё рассказать Вам что ,за акима сидит на работе пока аким в своем кабинете, а аким области пока президент в Ак Орде, а президент раньше восьми вечера домой не собирается, тогда можно простить маленькие слабости!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7773
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 10:13
#25
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Цитата:
рихард:
этом здании был обком и горком партии,



Не совсем так: был обком партии и обком комсомола , а горком партии, горком комсомола и гор.исполком были в здании где сейчас гор.акимат.

Цитата:
рихард:
Не иначе как понты это действо и не назовешь. И опять уверен, что за бюджетные средства.


Всё так и есть- понты и за счёт бюджета- эти люди УДАВЯТЬСЯ, но свои будут при себе иметь- потому что у них психология такая - ВРЕМЕНЩИКОВ.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
274
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 07.03.25 - 10:22
#26
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Цитата:
maxsaf:
А все дело в статусе: есть собственный санузел - жизнь удалась
Если бы просто санузел, нам бы давно уже показали - нате подавитесь !Там явно уголок для релаксации :зеркала,душ, диванчик, ТВ...дальше у меня воображения не хватает - я не блондинка
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16160
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 10:30
#27
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Цитата:
Филипповна:
...дальше у меня воображения не хватает -

Секретное фото из кабинета зама случайно просочилось на просторы интернета))




[Исправлено: Vit, 07.03.2025 - 11:42]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26894
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 11:59
#28
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Цитата:
Филипповна:
дальше у меня воображения не хватает

А чё так слабенько?)) возможно это не просто комната релаксации, а целая секретная переговорная, где мутки мутятся, лавэхи крутятся. В туалетах же запрещена фото- видеофиксация, там можно по теме двигаться, секретные сеансы связи проводить :lol: 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26894
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 07.03.25 - 12:02
#29
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Развеселили народ с этим туалетом, теперь надо фотки интерьера полюбому :lol: Ну и ответы разных чиновников по этому вопросу тоже желательно к общему знаменателю привести ;-) А то некрасиво получается, один говорит что нету, другой - что есть :oops:
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