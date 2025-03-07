Цитата:
Я с большим трудом выпросил у испугавшихся моим вниманием попутчиц газету и погрузился в занятное чтиво.
Ага ага
На дворе же 50ые
Все в автобусах с газетами ездят и всякую херню обсуждают))
В инсте вон один отзыв на эту новость
Чё больше новостей нет кроме туалета?
Цитата:
Долго будет терпеть недетские шалости и враньё своих прямых подчинённых аким области Кумар Аксакалов, которые плевали на все законы и мораль в целом, подставляя своего шефа под огонь критики и недовольство людей?
А где в этой истории критика и недовольство людей в отношении акима?))
Все над замшей ржут
Поржут и забудут
Цитата:
Снимаю свою тюбетейку перед госпожой Сергазиновой, запустившую на орбиту самых разных откровений чиновницу
Это вообще что и к чему? Какие-то внутренние журналистские темки непонятные остальным?
Цитата:
Знающие люди подсказывают, что на 7 этаже облакимата есть общедоступный туалет для женщин
Аудитор должен все это отследить и агенство по делам госслужбы
Что там на 7 этаже делают ,с чьего разрешения итд
Где агенство?