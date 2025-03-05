Отправлено: - 11:30

YESNO:

Я вывел США из ВОЗ, Совета по правам человека ООН, и других организаций, которые дорого обходились стране;

YESNO:

Политика “два пола” (мужской и женский) стала официальной позицией США;

YESNO:

Мы будем расширять добычу нефти и увеличивать объемы добычи редкоземельных металлов;

YESNO:

Если вы производите свою продукцию не в США — вы будете платить пошлины;

YESNO:

Байден открыл границы и пустил в страну нелегалов и преступников. Мы вытесняем их из страны. Байден — худший президент в истории Америки;

YESNO:

Решать судьбу Гренландии должны жители острова, США готовы принять их в состав и обеспечить достойный уровень жизни;

YESNO:

Необходимо выделить финансирование на создание американского “Железного купола”, который будет произведен в США.

YESNO:

Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;

YESNO:

Любые структуры, которые занимаются пропагандой смены пола среди детей, будут лишены федерального финансирования

YESNO:

США водрузят американский флаг на Марсе "и далеко за его пределами";

YESNO:

Пообещал Америке "золотой век": "это будет нечто, чего мир еще не видел

YESNO:

Также Трамп поблагодарил Илона Маска его за работу в DOGE.

Цитата:ну уж не настолько дорого наверное как огромное консульство сша которое строят в алматыЦитата:до прихода следующего президента который также будет обсирать трампа и его администрациюЦитата:расширение добычи нефти ведет к ее удешевлению)а самые богатые корпорации сша это нефтяные и финансовые выделяющие деньги на добычу нефти)они согласны на это? Цитата:в итоге сейчас у американцев много че подорожаетте же машины и айфоны собираемые в корее, японии и китаеЦитата:отрыли границы еще в 80ыедля завоза дешевой раб силы из южной америкитрамп к в первый свой срок с границей так ничего и не сделалЦитата:а американцы согласны кормить целый остров нахлебников?Цитата:бесполезные расходы Цитата:а профессиональные специалисты так уж сложилось на любой работе любят лоббировать к себе на работу, родственников, друзей, земляков итд и с этим боролась в том числе квота на набор в штат женщин и людей разных располиция и пожарные службы сша до 60ых были почти под 100% укомплектованы ирландцами, это была их национальная вотчина, отсюда вытекала чудовищная коррумпированность и некомпетентность, пока их разбавлять квотами не началиЦитата:пока что единственный плюсЦитата:киев за три дня Цитата:золотой век сша это 50-60ыекогда доход населения рос на дрожжах и формировался средний класссейчас от силы будет позолоченный векЦитата:поблагодарил мигранта из южной африкитак надо писать)