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В Костанае определили первые школы, чьи дворы станут местами отдыха для горожан
В Костанае определили первые школы, чьи дворы станут местами отдыха для горожан
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