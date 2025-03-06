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≡ В Костанае определили первые школы, чьи дворы станут местами отдыха для горожан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51297
В Костанае определили первые школы, чьи дворы станут местами отдыха для горожан
Отправлено: 06.03.25 - 19:08
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По словам акима, на средства бюджета в школьных дворах, где нужно, дополнительно посадят деревья, разобьют газоны, оборудуют места для отдыха, занятий физкультурой, сделают дорожки для прогулок.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
698
Re: В Костанае определили первые школы, чьи дворы станут местами...
Отправлено: 06.03.25 - 19:08
#1
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идея хорошая. А то заборы навтыкали и вечером на замок. Большая территория со спортплощадками и парками пустует.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
960
Re: В Костанае определили первые школы, чьи дворы станут местами...
Отправлено: 06.03.25 - 23:47
#2
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