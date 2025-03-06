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≡ На сцене - женщины! Поздравить землячек с 8 Марта в Тобыле решили руководительницы госучреждений и организаций
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51297
На сцене - женщины! Поздравить землячек с 8 Марта в Тобыле решили руководительницы госучреждений и организаций
Отправлено: 06.03.25 - 21:42
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Костанайский район начал праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. 5 марта в ДК «Алтын дән» организовали концерт «Жүректен шыққан шаттықты мерекелік кезең!».
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16159
Re: На сцене - женщины! Поздравить землячек с 8 Марта в Тобыле...
Отправлено: 06.03.25 - 21:42
#1
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Надписи уже стали без перевода писать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26892
Re: На сцене - женщины! Поздравить землячек с 8 Марта в Тобыле...
Отправлено: 06.03.25 - 22:32
#2
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Цитата:
Vit:
Надписи уже стали без перевода писать.

Ну а чего ты ожидал...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1137
Re: На сцене - женщины! Поздравить землячек с 8 Марта в Тобыле...
Отправлено: 06.03.25 - 23:23
#3
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Цитата:
Vit:
Надписи уже стали без перевода писать.

Вот ЭТО секретный канал связи, не то, что мифическая шелупонь у зАмки с персональным сортиром )
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