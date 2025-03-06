Отправлено: - 21:11

saba:

И у меня вопросы к заведующему хозяйством акимата! Почему ремонт не делали 9 лет?

[Исправлено: maxsaf, 06.03.2025 - 22:19]

Цитата:Пиз....ж, 100%.Надо отправить официальный запрос, почему не делался ремонт столько лет. Уверен, распишут всё по красоте, как два раза в год там делали евроремонт, ещё и наверняка спонсоров приплетут. Типа бюджетных денег вообще не тратили, ремонт приходят делать добрые волонтеры. Брехня на каждом шагу. Два чиновника дают противоречивую информацию.