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Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 15:33
- После изучения возможности установки санузла и раковины выяснилось, что все необходимые коммуникации и разрешения имеются, за исключением самих сантехнических предметов, - написала Гульбарам Мусагазина.
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s
(Полноправные пользователи)
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- Костанай
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- 7309
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 19:09
Что вы все на неё накинулись! Укусил вас этот туалет? Раньше по одному движению глаз сделали бы этот несчастный туалет и никто не обсуждал бы! И я не понимаю, почему она должна была за свой счёт это делать! Постыдились бы мужчины обсуждать женский туалет.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7309
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 19:30
И у меня вопросы к заведующему хозяйством акимата! Почему ремонт не делали 9 лет? Какая это экономия бюджета? На дворе 21 век, женский туалет должен отличаться от мужского, потому что женская гигиена сложнее мужской! Даже если она это сделала только для себя и за бюджетные деньги не стал бы обвинять её! И смешно подозревать её здесь в коррупции, если она крадёт, то делает это не на туалетах, должность позволяет!
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 20:26
И вот к Гульбарам Мусагазиной пришла СЛАВА..увидев её теперь будут вспоминать её туалет (унитаз 1 шт.; раковина 1шт.).
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 20:26
И вот к Гульбарам Мусагазиной пришла СЛАВА..увидев её теперь будут вспоминать её туалет (унитаз 1 шт.; раковина 1шт.).
р
(Полноправные пользователи)
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- 26.07.18
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- 698
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 21:04
Я вот с Сабой не соглашусь. Раньше в этом здании был обком и горком партии, ну и акимат попозже. Там много народу работало. И мужчин и женщин. И как то все получалось у них свои дела справлять. А тут нате вам. Не иначе как понты это действо и не назовешь. И опять уверен, что за бюджетные средства.
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 21:11
Цитата:
Пиз....ж, 100%.
Надо отправить официальный запрос, почему не делался ремонт столько лет. Уверен, распишут всё по красоте, как два раза в год там делали евроремонт, ещё и наверняка спонсоров приплетут. Типа бюджетных денег вообще не тратили, ремонт приходят делать добрые волонтеры. Брехня на каждом шагу. Два чиновника дают противоречивую информацию.
[Исправлено: maxsaf, 06.03.2025 - 22:19]
saba:
И у меня вопросы к заведующему хозяйством акимата! Почему ремонт не делали 9 лет?
И у меня вопросы к заведующему хозяйством акимата! Почему ремонт не делали 9 лет?
Пиз....ж, 100%.
Надо отправить официальный запрос, почему не делался ремонт столько лет. Уверен, распишут всё по красоте, как два раза в год там делали евроремонт, ещё и наверняка спонсоров приплетут. Типа бюджетных денег вообще не тратили, ремонт приходят делать добрые волонтеры. Брехня на каждом шагу. Два чиновника дают противоречивую информацию.
[Исправлено: maxsaf, 06.03.2025 - 22:19]
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 21:19
Цитата:
И поэтому госпожа установила себе обычный горшок, как везде. Где тут логика?
А все дело в статусе: есть собственный санузел - жизнь удалась
[Исправлено: maxsaf, 06.03.2025 - 22:37]
а на седьмом этаже здания акимата отсутствуют специализированные женские санузлы.
И поэтому госпожа установила себе обычный горшок, как везде. Где тут логика?
А все дело в статусе: есть собственный санузел - жизнь удалась
[Исправлено: maxsaf, 06.03.2025 - 22:37]
(Полноправные пользователи)
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- 16159
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 21:23
Цитата:
Секретная связь это в кабинете стоит шифровальная машинка"энигма" акимат передаёт зашифрованый текст в Астану что б противник не узнал о злых помыслов) поэтому запрет. Шпион под видом обзора туалета может узнать дешифровальный шифр
maxsaf:
Секретная связь это в кабинете стоит шифровальная машинка"энигма" акимат передаёт зашифрованый текст в Астану что б противник не узнал о злых помыслов) поэтому запрет. Шпион под видом обзора туалета может узнать дешифровальный шифр
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 21:33
Цитата:
А может в Вашингтон, никто же не знает, всё очень секретно
Vit:
акимат передаёт зашифрованый текст в Астану
акимат передаёт зашифрованый текст в Астану
А может в Вашингтон, никто же не знает, всё очень секретно
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