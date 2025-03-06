Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...

Отправлено: - 19:30

И у меня вопросы к заведующему хозяйством акимата! Почему ремонт не делали 9 лет? Какая это экономия бюджета? На дворе 21 век, женский туалет должен отличаться от мужского, потому что женская гигиена сложнее мужской! Даже если она это сделала только для себя и за бюджетные деньги не стал бы обвинять её! И смешно подозревать её здесь в коррупции, если она крадёт, то делает это не на туалетах, должность позволяет!