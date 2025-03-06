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≡ Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51295
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 15:33
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- После изучения возможности установки санузла и раковины выяснилось, что все необходимые коммуникации и разрешения имеются, за исключением самих сантехнических предметов, - написала Гульбарам Мусагазина.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7309
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 19:09
#15
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Что вы все на неё накинулись! Укусил вас этот туалет? Раньше по одному движению глаз сделали бы этот несчастный туалет и никто не обсуждал бы! И я не понимаю, почему она должна была за свой счёт это делать! Постыдились бы мужчины обсуждать женский туалет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7309
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 19:30
#16
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И у меня вопросы к заведующему хозяйством акимата! Почему ремонт не делали 9 лет? Какая это экономия бюджета? На дворе 21 век, женский туалет должен отличаться от мужского, потому что женская гигиена сложнее мужской! Даже если она это сделала только для себя и за бюджетные деньги не стал бы обвинять её! И смешно подозревать её здесь в коррупции, если она крадёт, то делает это не на туалетах, должность позволяет!
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
141
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 20:26
#17
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И вот к Гульбарам Мусагазиной пришла СЛАВА..увидев её теперь будут вспоминать её туалет (унитаз 1 шт.; раковина 1шт.).
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
141
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 20:26
#18
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И вот к Гульбарам Мусагазиной пришла СЛАВА..увидев её теперь будут вспоминать её туалет (унитаз 1 шт.; раковина 1шт.).
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