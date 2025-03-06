Отправлено: - 18:13

vofkakst:

одного альтруистра,

Житель КСК:

(сантехник и маляр) без договора о государственных закупках получили доступ к секретному кабинету.

Цитата:Цитата:Да,конечно - какие ещё могут быть секреты у захолустного, провинциального зам.акима по ТРЕТЬЕРАЗРЯДНЫМ вопросам??Если, ПО ИХ СЛОВАМ, она тратит ЯКОБЫ собственные деньги на ПЕРСОНАЛЬНЫЙ или СЛУЖЕБНЫЙ (как правильно) СОРТИР, то может и остальные замы тоже будут из СОБСТВЕННОГО кармана что то делать: - например утром и вечером и на работу и с работы - на ОБЩЕСТВЕННОМ транспорте за 150 тенге в один конец.И это в свете Токаевских слов об ЭКОНОМИИ гос.бюджета - будет АКТУАЛЬНО.Кстати: я НИГДЕ и у НИКОГО из мелких чиновников, типа аким области и ниже - не слышал слова об экономии бюджета, наоборот: - построим за БАСНОСЛОВНЫЕ бюджетные деньги "ОСЬМИНОГ"; вывезем старые диваны на свалки ТБО тоже за БАСНОСЛОВНЫЕ и тоже БЮДЖЕТНЫЕ деньги и так далее и тому подобное- они что? - ИГНОРИРУЮТ его слова или что то ДРУГОЕ типа - тихий САБОТАЖ, как в 2019-22 годах между БИБЛИОТЕКОЙ и Ак-Ордой - лучше ХУЖЕ, да ЛУЧШЕ???