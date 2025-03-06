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≡ Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51295
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 15:33
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- После изучения возможности установки санузла и раковины выяснилось, что все необходимые коммуникации и разрешения имеются, за исключением самих сантехнических предметов, - написала Гульбарам Мусагазина.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16157
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 15:33
#1
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Молодец замаким. Я тоже брезгую ходить на общественный стульчак.
Бумаги настелю и только потом сажусь))Так же бы замутил бы в своём кабинете личный унитаз и хоть за свой счёт.

А строителям или кто там проектирует общественные туалеты в городе запомните или на лбу напишите : Что унитазы это для дома. А напольные унитазы это для общественного пользования. И только одну кабинку делать для людей с физическими отклонениями, там инвалид или может из за большого веса на корточки не может присесть. Это элементарно же.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7771
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 15:44
#2
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Цитата:
Vit:
А напольные унитазы это для общественного пользования.



ТО же всегда это говорю: - ни один нормальный человек НЕ СЯДЕТ на стульчак в ОБЩЕСТВЕННОМ туалете, как бы его не мыла и протирала техничка.
Я то же всегда обложу бумагами и только ПОТОМ сажусь: - брезглив с рождения

Классный общественный туалет был в сгоревшем желтом Бистро Оил-Центра, на кольце Карбышева, возле Инструмента.

Напольный, чисто, широко и всегда обработан хлоркой или дездорантом.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
431
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 15:48
#3
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"Раковина, унитаз БЕЛЫЙ, и секретная связь" странное сочетание, вообще ответ рукапа и заместителя противоречат друг другу, видимо кадровый голод, молодёжь уже двух слов связать не может, вырождается акимат, Горбик бы такого не написал, дал бы нормальный логичный ответ, нынешние обитатели этого здания конечно обмельчали
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boss
§ boss
(Пользователи)
Регистрация:
15.04.19
Сообщений:
18
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 16:01
#4
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Семнадцать мгновений др....сни. :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17775
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 16:15
#5
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Цитата:
на седьмом этаже здания акимата отсутствуют специализированные женские санузлы.

Источник:


а куда все женщины 7 этажа тогда ходят? в мужской туалет? это нарушение
агентство по делам госслужбы нужно пропесочить за такое. пока они там за этикой блюдят, женщины акимата вынуждены терпеть неудобства на рабочем месте.
на западе бы уже скандал до небес закатили
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
273
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 16:22
#6
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А Мурату Сандыбаеву разве ничего не положено за вдохновенное вранье В СМИ от лица государственного органа? Человек не пожалел своей репутации, встав грудью за чужую ...ну эту... т. е.место, расположенное диаметрально голове, и ему ничего ? Абидна, панимаешь!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1136
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 17:10
#7
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Цитата:
покраску за свой собственный счет, что обошлось в 276 740 тенге


Вот покажите мне еще одного альтруистра, который отдаст четверть миллиона СОБСТВЕННЫХ средств, чтобы покрасить стены в рабочем кабинете!

А за распространение заведомо ложной информации?????
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7460
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 17:13
#8
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Была бы девушка честна, позвонила бы Гафурову (в газету) и пригласила бригаду журналистов и проведи экскурс, что все простыни в крови и жених может подтвердить. Однако,эти штписки и прочее не внушают доверия. Девушка не честна,она не девушка
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
82
Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 17:19
#9
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Журналист не может получить доступ в кабинет, а строители (сантехник и маляр) без договора о государственных закупках получили доступ к секретному кабинету.

Цитата:
Поэтому экскурсии возможны только при получении соответствующего доступа секретности.

Источник:


[Исправлено: Житель КСК, 06.03.2025 - 18:21]
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
82
Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...
Отправлено: 06.03.25 - 17:20
#10
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'Код:
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v


§ vofkakst







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
22.06.15
Сообщений: 
1136








  Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...


Отправлено: 06.03.25 - 17:27


#11 




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Цитата:
на седьмом этаже здания акимата отсутствуют специализированные женские санузлы.


Блииин, бедненькая. Че накинулись как коршуны?)))
Туалет есть, а спец.женского нету. Вот блин . а если рассказать что вместо специализированного- можно и в обычный сходить. Правда былает шокирующей, но все же. 


Не было бы чего скрывать - давно бы журналистов запустила, чтобы ореол недобропорядочности развеять, но нет.. 

Вот и слуга народа.


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A


§ ACROS







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
16.11.19
Сообщений: 
7771








  Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете 


Отправлено: 06.03.25 - 18:13


#12 




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Цитата:
vofkakst:
одного альтруистра,

Цитата:
Житель КСК:
(сантехник и маляр) без договора о государственных закупках получили доступ к секретному кабинету.


Да,конечно - какие ещё могут быть секреты у захолустного, провинциального зам.акима по ТРЕТЬЕРАЗРЯДНЫМ вопросам??

 Если, ПО ИХ СЛОВАМ, она тратит ЯКОБЫ собственные деньги на ПЕРСОНАЛЬНЫЙ или СЛУЖЕБНЫЙ (как правильно) СОРТИР, то может и остальные замы тоже будут из СОБСТВЕННОГО кармана что то делать: - например утром и вечером и на работу и с работы - на ОБЩЕСТВЕННОМ транспорте за 150 тенге в один конец.
  
И это в свете Токаевских слов об ЭКОНОМИИ  гос.бюджета - будет АКТУАЛЬНО.

Кстати: я НИГДЕ и у НИКОГО из мелких чиновников, типа аким области и ниже - не слышал слова об экономии бюджета, наоборот: - построим  за БАСНОСЛОВНЫЕ бюджетные деньги "ОСЬМИНОГ"; вывезем старые диваны на свалки ТБО тоже за БАСНОСЛОВНЫЕ и тоже БЮДЖЕТНЫЕ деньги и так далее и тому подобное- они что? - ИГНОРИРУЮТ его слова или что то ДРУГОЕ типа - тихий САБОТАЖ, как в 2019-22 годах между БИБЛИОТЕКОЙ и Ак-Ордой - лучше ХУЖЕ, да ЛУЧШЕ???


Профайл 










	



О


§ ОГПУ







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
02.02.22
Сообщений: 
431








  Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...


Отправлено: 06.03.25 - 18:24


#13 




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Зато потом районам на действительно нужные вопросы один ответ "денег нет" ;-)


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р


§ рихард







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
26.07.18
Сообщений: 
697








  Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...


Отправлено: 06.03.25 - 18:29


#14 




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И вы верите в ремонт за свой счет? Я не верю. Вон Сандыбаев на голубом глазу врет и не краснеет. Стало быть и она может легко слукавить. Этой категории работников ни веры, ни доверия ни уважения нет. Во всяком случае с моей стороны.


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