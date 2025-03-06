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Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51294
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:33
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в Костанае из-за того, что «имелся факт высказываний политического характера» на одном из выступлений. Вы согласны, что иностранных артистов нужно ограничивать?
Результаты опроса
Результаты опроса
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 273
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 12:39
Цитата:
Vit:Я за 1 пункт и реально так считаю !Вон в самолёте 2 казахстанки подрались до кровавых соплей по политическим мотивам, а на концерт обычно собирается гооораздо больше людей с диаметрально противоположными взглядами и разжечь их, как 2 пальца об асфальт. Так что не надо невинно хлопать ресничками - ачётакова ?
Интереснно кто за первый пункт голосует. Че реально так считаете?)
Интереснно кто за первый пункт голосует. Че реально так считаете?)
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1136
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 13:39
Голосовалка закончилась. Хотя стоит что до 12го...
Естессна 4 пункт. Думаю тут двух мнений быть не может. О какой свободе слова можно говорить, если это слово сдавливать?
Естессна 4 пункт. Думаю тут двух мнений быть не может. О какой свободе слова можно говорить, если это слово сдавливать?
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 735
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 14:43
Цитата:
Выйдите на главную страницу сайта или на страницу любой новости. Блок голосования размещен в правой колонке (если вы смотрите сайт с телефона, просто листайте страницу вниз). Когда вы читаете комментарии к голосованию - вы находитесь на странице результата опроса и потому здесь проголосовать нельзя.
vofkakst:
Голосовалка закончилась. Хотя стоит что до 12го...
Голосовалка закончилась. Хотя стоит что до 12го...
Выйдите на главную страницу сайта или на страницу любой новости. Блок голосования размещен в правой колонке (если вы смотрите сайт с телефона, просто листайте страницу вниз). Когда вы читаете комментарии к голосованию - вы находитесь на странице результата опроса и потому здесь проголосовать нельзя.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16157
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 15:13
Цитата:
Филипповна: а на концерт обычно собирается гооораздо больше людей с диаметрально противоположными взглядами и разжечь их, как 2 пальца об асфальт.Ну Крутяк же. Махач устроят, толпа на толпу. Люди отрвутся, домой придут уставшие и довольные и сил уже не останется на государственный переворот. Поэтому не надо боятся чиновникам и пусть приезжаю разные артисты, поют, танцуют, все будут счастливы)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7771
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 15:35
Цитата:
Да ничего не будет- реально смотрите на вещи: - все активные и политически ангажированные только лишь в соцсетях: - в реальности ВСЕМ насрать и на хохлов и на москалей, хотя бы посмотрите на ВИТ-а- пусть хоть они поубивают до ПОСЛЕДНЕГО человека.
Придут мирно послушают и мирно уйдут - естественно как всегда будут и ПЬЯННЫЕ и ОБКОЛОТЫЕ и ОБКУРЕННЫЕ ( их и на Кайрате Нуртасе хватает) - их БЫСТРО забрала полиция. - и все дела.
Запретный плод СЛАДОК, а когда ВСЁ разрешенно и тем более в ШАГОВОЙ доступности - то и никакого ажиотажа не будет.
abaika95:
нужна такая воля?
нужна такая воля?
Да ничего не будет- реально смотрите на вещи: - все активные и политически ангажированные только лишь в соцсетях: - в реальности ВСЕМ насрать и на хохлов и на москалей, хотя бы посмотрите на ВИТ-а- пусть хоть они поубивают до ПОСЛЕДНЕГО человека.
Придут мирно послушают и мирно уйдут - естественно как всегда будут и ПЬЯННЫЕ и ОБКОЛОТЫЕ и ОБКУРЕННЫЕ ( их и на Кайрате Нуртасе хватает) - их БЫСТРО забрала полиция. - и все дела.
Запретный плод СЛАДОК, а когда ВСЁ разрешенно и тем более в ШАГОВОЙ доступности - то и никакого ажиотажа не будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17775
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 16:24
Цитата:
было бы не нас рать, никто бы ехал на фронт наниматься в наемники.
людям дай волю, перегрызут друг друга за пачку сигарет
Цитата:
хорошо что вы не во власти больше)
Цитата:
а полиции гемора не хватает еще на полит концертах сумасшедших тягать
Цитата:
так не запрещают же
слушай шамана
слушай елену воробей сколько влезет
дома))
а давать им площадку в стране где они будут бабки зарабатывать на наших гражданах агитируя их-нефиг
ACROS:
в реальности ВСЕМ насрать и на хохлов и на москалей
в реальности ВСЕМ насрать и на хохлов и на москалей
было бы не нас рать, никто бы ехал на фронт наниматься в наемники.
людям дай волю, перегрызут друг друга за пачку сигарет
Цитата:
ACROS:
пусть хоть они поубивают до ПОСЛЕДНЕГО человека.
пусть хоть они поубивают до ПОСЛЕДНЕГО человека.
хорошо что вы не во власти больше)
Цитата:
ACROS:
их БЫСТРО забрала полиция. - и все дела.
их БЫСТРО забрала полиция. - и все дела.
а полиции гемора не хватает еще на полит концертах сумасшедших тягать
Цитата:
ACROS:
Запретный плод СЛАДОК, а когда ВСЁ разрешенно и тем более в ШАГОВОЙ доступности - то и никакого ажиотажа не будет.
Запретный плод СЛАДОК, а когда ВСЁ разрешенно и тем более в ШАГОВОЙ доступности - то и никакого ажиотажа не будет.
так не запрещают же
слушай шамана
слушай елену воробей сколько влезет
дома))
а давать им площадку в стране где они будут бабки зарабатывать на наших гражданах агитируя их-нефиг
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7771
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 17:07
Цитата:
Их на концертах точно не будет, да и кто поехал: -0.000000000001 от народа. Даже и в расчёт не стоит брать.
Цитата:
Не думаю что вы так сильно переживаете или за тех или за этих. Так эмоции в сети -не более того.
Цитата:
Что то я не вижу их работы: - везде камеры стоят, если только в ауылах их направит
Цитата:
У страха глаза велики: - повторюсь - все равнодушны, даже записной патриот ВИТ - ему глубоко до фени русские.
Действует по инерции генов.
Придут похлопают и уйдут.
abaika95:
ехал на фронт наниматься в наемники.
ехал на фронт наниматься в наемники.
Их на концертах точно не будет, да и кто поехал: -0.000000000001 от народа. Даже и в расчёт не стоит брать.
Цитата:
abaika95:
вы не во власти больше)
вы не во власти больше)
Не думаю что вы так сильно переживаете или за тех или за этих. Так эмоции в сети -не более того.
Цитата:
abaika95:
не хватает еще на полит концертах сумасшедших тягать
не хватает еще на полит концертах сумасшедших тягать
Что то я не вижу их работы: - везде камеры стоят, если только в ауылах их направит
Цитата:
abaika95:
давать им площадку в стране
давать им площадку в стране
У страха глаза велики: - повторюсь - все равнодушны, даже записной патриот ВИТ - ему глубоко до фени русские.
Действует по инерции генов.
Придут похлопают и уйдут.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1394
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 18:03
Я так полагаю что мы тут никого в big daddy не нанимали и в
Цитата:
тоже. Поэтому нехрен там кому-то решать за людей какому из артистов отдавать свои деньги. А также определять является балабольство со сцены того артиста пропагандой и агитацией или нет.
Цитата:
ACROS:
"бдительная" мамаша
"бдительная" мамаша
тоже. Поэтому нехрен там кому-то решать за людей какому из артистов отдавать свои деньги. А также определять является балабольство со сцены того артиста пропагандой и агитацией или нет.
-
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