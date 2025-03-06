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≡ Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51294
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:33
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Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в Костанае из-за того, что «имелся факт высказываний политического характера» на одном из выступлений. Вы согласны, что иностранных артистов нужно ограничивать?
Результаты опроса

Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
273
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 12:39
#15
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Цитата:
Vit:
Интереснно кто за первый пункт голосует. Че реально так считаете?)
Я за 1 пункт и реально так считаю !Вон в самолёте 2 казахстанки подрались до кровавых соплей по политическим мотивам, а на концерт обычно собирается гооораздо больше людей с диаметрально противоположными взглядами и разжечь их, как 2 пальца об асфальт. Так что не надо невинно хлопать ресничками - ачётакова ?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1136
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 13:39
#16
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Голосовалка закончилась. Хотя стоит что до 12го...
Естессна 4 пункт. Думаю тут двух мнений быть не может. О какой свободе слова можно говорить, если это слово сдавливать?
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
735
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 14:43
#17
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Цитата:
vofkakst:
Голосовалка закончилась. Хотя стоит что до 12го...

Выйдите на главную страницу сайта или на страницу любой новости. Блок голосования размещен в правой колонке (если вы смотрите сайт с телефона, просто листайте страницу вниз). Когда вы читаете комментарии к голосованию - вы находитесь на странице результата опроса и потому здесь проголосовать нельзя.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16157
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 15:13
#18
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Цитата:
Филипповна: а на концерт обычно собирается гооораздо больше людей с диаметрально противоположными взглядами и разжечь их, как 2 пальца об асфальт.
Ну Крутяк же. Махач устроят, толпа на толпу. Люди отрвутся, домой придут уставшие и довольные и сил уже не останется на государственный переворот. Поэтому не надо боятся чиновникам и пусть приезжаю разные артисты, поют, танцуют, все будут счастливы)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7771
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 15:35
#19
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Цитата:
abaika95:
нужна такая воля?



Да ничего не будет- реально смотрите на вещи: - все активные и политически ангажированные только лишь в соцсетях: - в реальности ВСЕМ насрать и на хохлов и на москалей, хотя бы посмотрите на ВИТ-а- пусть хоть они поубивают до ПОСЛЕДНЕГО человека.

Придут мирно послушают и мирно уйдут - естественно как всегда будут и ПЬЯННЫЕ и ОБКОЛОТЫЕ и ОБКУРЕННЫЕ ( их и на Кайрате Нуртасе хватает) - их БЫСТРО забрала полиция. - и все дела.

Запретный плод СЛАДОК, а когда ВСЁ разрешенно и тем более в ШАГОВОЙ доступности - то и никакого ажиотажа не будет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17775
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 16:24
#20
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Цитата:
ACROS:
в реальности ВСЕМ насрать и на хохлов и на москалей

было бы не нас рать, никто бы ехал на фронт наниматься в наемники.
людям дай волю, перегрызут друг друга за пачку сигарет
Цитата:
ACROS:
пусть хоть они поубивают до ПОСЛЕДНЕГО человека.

хорошо что вы не во власти больше)
Цитата:
ACROS:
их БЫСТРО забрала полиция. - и все дела.

а полиции гемора не хватает еще на полит концертах сумасшедших тягать
Цитата:
ACROS:
Запретный плод СЛАДОК, а когда ВСЁ разрешенно и тем более в ШАГОВОЙ доступности - то и никакого ажиотажа не будет.

так не запрещают же
слушай шамана
слушай елену воробей сколько влезет
дома))
а давать им площадку в стране где они будут бабки зарабатывать на наших гражданах агитируя их-нефиг
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7771
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 17:07
#21
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Цитата:
abaika95:
ехал на фронт наниматься в наемники.


Их на концертах точно не будет, да и кто поехал: -0.000000000001 от народа. Даже и в расчёт не стоит брать.

Цитата:
abaika95:
вы не во власти больше)


Не думаю что вы так сильно переживаете или за тех или за этих. Так эмоции в сети -не более того.

Цитата:
abaika95:
не хватает еще на полит концертах сумасшедших тягать



Что то я не вижу их работы: - везде камеры стоят, если только в ауылах их направит

Цитата:
abaika95:
давать им площадку в стране


У страха глаза велики: - повторюсь - все равнодушны, даже записной патриот ВИТ - ему глубоко до фени русские.
Действует по инерции генов.

Придут похлопают и уйдут.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1394
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 18:03
#22
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Я так полагаю что мы тут никого в big daddy не нанимали и в
Цитата:
ACROS:
"бдительная" мамаша

тоже. Поэтому нехрен там кому-то решать за людей какому из артистов отдавать свои деньги. А также определять является балабольство со сцены того артиста пропагандой и агитацией или нет.
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