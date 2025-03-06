Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам Мусагазина признала наличие персонального санузла в ее кабинете
Отправлено: 06.03.25 - 15:33
- После изучения возможности установки санузла и раковины выяснилось, что все необходимые коммуникации и разрешения имеются, за исключением самих сантехнических предметов, - написала Гульбарам Мусагазина. Читать новость
Молодец замаким. Я тоже брезгую ходить на общественный стульчак. Бумаги настелю и только потом сажусь))Так же бы замутил бы в своём кабинете личный унитаз и хоть за свой счёт.
А строителям или кто там проектирует общественные туалеты в городе запомните или на лбу напишите : Что унитазы это для дома. А напольные унитазы это для общественного пользования. И только одну кабинку делать для людей с физическими отклонениями, там инвалид или может из за большого веса на корточки не может присесть. Это элементарно же.
Vit: А напольные унитазы это для общественного пользования.
ТО же всегда это говорю: - ни один нормальный человек НЕ СЯДЕТ на стульчак в ОБЩЕСТВЕННОМ туалете, как бы его не мыла и протирала техничка. Я то же всегда обложу бумагами и только ПОТОМ сажусь: - брезглив с рождения
Классный общественный туалет был в сгоревшем желтом Бистро Оил-Центра, на кольце Карбышева, возле Инструмента.
Напольный, чисто, широко и всегда обработан хлоркой или дездорантом.
"Раковина, унитаз БЕЛЫЙ, и секретная связь" странное сочетание, вообще ответ рукапа и заместителя противоречат друг другу, видимо кадровый голод, молодёжь уже двух слов связать не может, вырождается акимат, Горбик бы такого не написал, дал бы нормальный логичный ответ, нынешние обитатели этого здания конечно обмельчали
а куда все женщины 7 этажа тогда ходят? в мужской туалет? это нарушение агентство по делам госслужбы нужно пропесочить за такое. пока они там за этикой блюдят, женщины акимата вынуждены терпеть неудобства на рабочем месте. на западе бы уже скандал до небес закатили
А Мурату Сандыбаеву разве ничего не положено за вдохновенное вранье В СМИ от лица государственного органа? Человек не пожалел своей репутации, встав грудью за чужую ...ну эту... т. е.место, расположенное диаметрально голове, и ему ничего ? Абидна, панимаешь!
Была бы девушка честна, позвонила бы Гафурову (в газету) и пригласила бригаду журналистов и проведи экскурс, что все простыни в крови и жених может подтвердить. Однако,эти штписки и прочее не внушают доверия. Девушка не честна,она не девушка
на седьмом этаже здания акимата отсутствуют специализированные женские санузлы.
Блииин, бедненькая. Че накинулись как коршуны?))) Туалет есть, а спец.женского нету. Вот блин . а если рассказать что вместо специализированного- можно и в обычный сходить. Правда былает шокирующей, но все же.
Не было бы чего скрывать - давно бы журналистов запустила, чтобы ореол недобропорядочности развеять, но нет..
Житель КСК: (сантехник и маляр) без договора о государственных закупках получили доступ к секретному кабинету.
Да,конечно - какие ещё могут быть секреты у захолустного, провинциального зам.акима по ТРЕТЬЕРАЗРЯДНЫМ вопросам??
Если, ПО ИХ СЛОВАМ, она тратит ЯКОБЫ собственные деньги на ПЕРСОНАЛЬНЫЙ или СЛУЖЕБНЫЙ (как правильно) СОРТИР, то может и остальные замы тоже будут из СОБСТВЕННОГО кармана что то делать: - например утром и вечером и на работу и с работы - на ОБЩЕСТВЕННОМ транспорте за 150 тенге в один конец.
И это в свете Токаевских слов об ЭКОНОМИИ гос.бюджета - будет АКТУАЛЬНО.
Кстати: я НИГДЕ и у НИКОГО из мелких чиновников, типа аким области и ниже - не слышал слова об экономии бюджета, наоборот: - построим за БАСНОСЛОВНЫЕ бюджетные деньги "ОСЬМИНОГ"; вывезем старые диваны на свалки ТБО тоже за БАСНОСЛОВНЫЕ и тоже БЮДЖЕТНЫЕ деньги и так далее и тому подобное- они что? - ИГНОРИРУЮТ его слова или что то ДРУГОЕ типа - тихий САБОТАЖ, как в 2019-22 годах между БИБЛИОТЕКОЙ и Ак-Ордой - лучше ХУЖЕ, да ЛУЧШЕ???
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать