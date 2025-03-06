Отправлено: - 16:24

ACROS:

в реальности ВСЕМ насрать и на хохлов и на москалей

ACROS:

пусть хоть они поубивают до ПОСЛЕДНЕГО человека.

ACROS:

их БЫСТРО забрала полиция. - и все дела.

ACROS:

Запретный плод СЛАДОК, а когда ВСЁ разрешенно и тем более в ШАГОВОЙ доступности - то и никакого ажиотажа не будет.

Цитата:было бы не нас рать, никто бы ехал на фронт наниматься в наемники.людям дай волю, перегрызут друг друга за пачку сигаретЦитата:хорошо что вы не во власти больше)Цитата:а полиции гемора не хватает еще на полит концертах сумасшедших тягатьЦитата:так не запрещают жеслушай шаманаслушай елену воробей сколько влезетдома))а давать им площадку в стране где они будут бабки зарабатывать на наших гражданах агитируя их-нефиг