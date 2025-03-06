Re: Все за свой счет - Замакима Костанайской области Гульбарам...

Отправлено: - 15:33

Молодец замаким. Я тоже брезгую ходить на общественный стульчак.

Бумаги настелю и только потом сажусь))Так же бы замутил бы в своём кабинете личный унитаз и хоть за свой счёт.



А строителям или кто там проектирует общественные туалеты в городе запомните или на лбу напишите : Что унитазы это для дома. А напольные унитазы это для общественного пользования. И только одну кабинку делать для людей с физическими отклонениями, там инвалид или может из за большого веса на корточки не может присесть. Это элементарно же.