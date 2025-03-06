НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Я до неё доберусь" - Как вели себя избившие фельдшера скорой помощи сёстры, рассказали свидетели в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51293
"Я до неё доберусь" - Как вели себя избившие фельдшера скорой помощи сёстры, рассказали свидетели в суде Костаная
Отправлено: 06.03.25 - 14:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил сотрудник полиции, приехавший в ночь с 17 на 18 декабря 2024 года на вызов о нападении на Анель Баймурзину, после смерти пациентки её дочь пыталась пройти к фельдшеру, "чтобы разобраться".
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
732
Re: "Я до неё доберусь" - Как вели себя избившие...
Отправлено: 06.03.25 - 14:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В жалостливом гос-ве за причинение вреда вынесут либо штраф, либо условно! А если телесные повреждения нанесли психически нездоровые биоособи, то путь прямо в лечебницу принудительно! Суды должны установить мотив такой агрессии со стороны населения в отношении медицинского работника: психически нездоровые субъекты, алкоголики, наркоманы и пр. биомусор! В суде не устанавливался факт нанесения телесных повреждений подсудимыми в состоянии аффекта, видимо экспертиза не выявила такое состояние!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 88, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS