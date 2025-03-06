Re: "Я до неё доберусь" - Как вели себя избившие...

Отправлено: - 14:46

В жалостливом гос-ве за причинение вреда вынесут либо штраф, либо условно! А если телесные повреждения нанесли психически нездоровые биоособи, то путь прямо в лечебницу принудительно! Суды должны установить мотив такой агрессии со стороны населения в отношении медицинского работника: психически нездоровые субъекты, алкоголики, наркоманы и пр. биомусор! В суде не устанавливался факт нанесения телесных повреждений подсудимыми в состоянии аффекта, видимо экспертиза не выявила такое состояние!