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≡ Или бюджетные, или возвратные - Будут ли ремонтировать предаварийный дом № 136 по пр. Аль-Фараби в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51293
Или бюджетные, или возвратные - Будут ли ремонтировать предаварийный дом № 136 по пр. Аль-Фараби в Костанае?
Отправлено: 06.03.25 - 14:27
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Такой статус зданию дала комиссия из Астаны. Обследование инициировал отдел ЖКХ акимата Костаная. Однако, по словам жителей дома, в ведомстве заявили, что ремонтировать его пока не будут. А что в отделе ЖКХ ответили "НГ", читайте в этой статье.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
732
Re: Или бюджетные, или возвратные - Будут ли ремонтировать...
Отправлено: 06.03.25 - 14:27
#1
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Собственники дома о том, что дом старый и разваливается знали с момента приватизации, но ничего не делали, чтобы исправить ситуацию, надеясь на гос-во, которое избавилось от содержания советских домов, путем приватизации еще в 1991 году! Поэтому, собственники квартир, нежилых помещений, кто ждет помощи от гос-ва бесплатно, даже не надейтесь на это! Берете кредит на капремонт у гос-ва или в банке 2-го уровня и потом эти деньги, взяты в заем, возвращать! Другого выхода нет и не будет!
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