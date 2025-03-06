Re: Или бюджетные, или возвратные - Будут ли ремонтировать...

Отправлено: - 14:27

Собственники дома о том, что дом старый и разваливается знали с момента приватизации, но ничего не делали, чтобы исправить ситуацию, надеясь на гос-во, которое избавилось от содержания советских домов, путем приватизации еще в 1991 году! Поэтому, собственники квартир, нежилых помещений, кто ждет помощи от гос-ва бесплатно, даже не надейтесь на это! Берете кредит на капремонт у гос-ва или в банке 2-го уровня и потом эти деньги, взяты в заем, возвращать! Другого выхода нет и не будет!