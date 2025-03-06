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Или бюджетные, или возвратные - Будут ли ремонтировать предаварийный дом № 136 по пр. Аль-Фараби в Костанае?
Или бюджетные, или возвратные - Будут ли ремонтировать предаварийный дом № 136 по пр. Аль-Фараби в Костанае?
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