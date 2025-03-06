Отправлено: - 15:13

Филипповна: а на концерт обычно собирается гооораздо больше людей с диаметрально противоположными взглядами и разжечь их, как 2 пальца об асфальт.

Цитата:Ну Крутяк же. Махач устроят, толпа на толпу. Люди отрвутся, домой придут уставшие и довольные и сил уже не останется на государственный переворот. Поэтому не надо боятся чиновникам и пусть приезжаю разные артисты, поют, танцуют, все будут счастливы)