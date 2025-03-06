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≡ В Костанае впервые отдельно заложили деньги на уход за зелёными зонами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51293
В Костанае впервые отдельно заложили деньги на уход за зелёными зонами
Отправлено: 06.03.25 - 13:28
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На это обратил внимание аким областного центра на последнем аппаратном совещании. Снег ещё лежит на улицах, а город планирует посадку цветов. По словам акима, средства запланированы и на полив, и на внесение удобрений, чтобы повысить приживаемость молодых посадок.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1134
Re: В Костанае впервые отдельно заложили деньги на уход за...
Отправлено: 06.03.25 - 13:28
#1
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Главное - не допускайте кронирование! Не дайте этим бестолочам распоряжаться бензопилами, пожалуйста... Не убивайте насаждения. То, что вы называете омолаживающей обрезкой "сухих" ветвей - это просто варварство!
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