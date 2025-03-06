Отправлено: - 12:39

Vit:

Интереснно кто за первый пункт голосует. Че реально так считаете?)

Цитата:Я за 1 пункт и реально так считаю !Вон в самолёте 2 казахстанки подрались до кровавых соплей по политическим мотивам, а на концерт обычно собирается гооораздо больше людей с диаметрально противоположными взглядами и разжечь их, как 2 пальца об асфальт. Так что не надо невинно хлопать ресничками - ачётакова ?