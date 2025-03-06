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≡ Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51293
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:33
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Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в Костанае из-за того, что «имелся факт высказываний политического характера» на одном из выступлений. Вы согласны, что иностранных артистов нужно ограничивать?
Результаты опроса

Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
272
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 12:39
#15
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Цитата:
Vit:
Интереснно кто за первый пункт голосует. Че реально так считаете?)
Я за 1 пункт и реально так считаю !Вон в самолёте 2 казахстанки подрались до кровавых соплей по политическим мотивам, а на концерт обычно собирается гооораздо больше людей с диаметрально противоположными взглядами и разжечь их, как 2 пальца об асфальт. Так что не надо невинно хлопать ресничками - ачётакова ?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1134
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 13:39
#16
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Голосовалка закончилась. Хотя стоит что до 12го...
Естессна 4 пункт. Думаю тут двух мнений быть не может. О какой свободе слова можно говорить, если это слово сдавливать?
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
735
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 14:43
#17
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Цитата:
vofkakst:
Голосовалка закончилась. Хотя стоит что до 12го...

Выйдите на главную страницу сайта или на страницу любой новости. Блок голосования размещен в правой колонке (если вы смотрите сайт с телефона, просто листайте страницу вниз). Когда вы читаете комментарии к голосованию - вы находитесь на странице результата опроса и потому здесь проголосовать нельзя.
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