Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:33
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в Костанае из-за того, что «имелся факт высказываний политического характера» на одном из выступлений. Вы согласны, что иностранных артистов нужно ограничивать? Результаты опроса
Проголосовал за ТРЕТИЙ пункт, потому что считаю: - у человека должно быть право выбора, в том числе и по духовным вопросам.
И наверное смешно: - что приезжий ПОЛУПЬЯНЫЙ артист со своим бессвязным пьяным бормотанием на сцене, как то сможет РАЗРУШИТЬ всю концепцию идеологии Нового Казахстана и работы целого многотысячного аппарата отдела внутренней политики акиматов областей и районов.
Царь Колхиды обещал отдать Руно, если Ясон сможет запрячь огнедышащих диких быков, вспахать поле и засеять его зубами дракона. Ясон запряг быков и засеял поле, но взошедшие из зубов дракона воины были готовы бросится на него, и умертвить. Тогда, по совету Медеи, Ясон бросил в середину группы воинов камень. Воины начали сражаться друг с другом и погибли все. Так приезжающие, политически ангажированные артисты фактически выполняют роль камня, чтобы стравить людей и расшатать государство. Правильно, что их ограничивают. И без них у нас есть много поводов поругаться.
Vit: Интереснно кто за первый пункт голосует. Че реально так считаете?
я еще не голосовал но реально так считаю любой артист замеченный в активной поддержке какой либо стороны конфликта, не важно на палестину за израиль за россию за украину за армению за азербайджан в равной степени оскандалившийся на темах поддержки лучше пусть сидит у себя а то нашли моду в казахстан приезжать и тут воду мутить где были эти все сбитые российские артисты до войны? в казахстан носа не показывали, колхозом для них мы были а теперь зачастили за бабками то же самое и пропагандисты запада
я бы еще разные заграничные типа научные и медиа миссии тут прикрыл в основном все едут рассказывать о свое позиции и нам ее навязывать
Ну приедет например Газманов и Шаман и че люди начнут грызтся между собой? Ну тогда я хочу что б побыстрей приехали и посмотреть на этих людей у которых пуканы кипят.) и в очередной раз тогда можно поздравить и позавидовать Максафу что он сделал правильный выбор. Электрону и тд. И самому пора определится
ACROS: И наверное смешно: - что приезжий ПОЛУПЬЯНЫЙ артист со своим бессвязным пьяным бормотанием на сцене, как то сможет РАЗРУШИТЬ всю концепцию идеологии Нового Казахстана и работы целого многотысячного аппарата отдела внутренней политики акиматов областей и районов.
в том и фишка что нет у нас идеологии и в конституции эта норма закреплена пока все страны вокруг строят то коммунизм то олигархо-фашизм с национализмом, наши люди остаются без насаждения сверху всяких измов но части маргиналов очень хочется приобщиться к стойлу и именно на них и действуют приезды этих артистов (пропагандистов) а как в доме один сосед наслушавшись идиотов с заграна начинает выкручивать мозги всем остальным то дом идет к краху поэтому логика в том чтобы вообще никому не давать тут площадку ни левым ни правым, ни белым ни красным казахстан в стороне от конфликтов иначе дай волю, тут армяне с азербайджанцами науськанные своими малыми родинами начнут друг друга бить, русские с украинцами враждовать а евреи с ортодоксальными мусульманами нужна такая воля?
Vit: С удовольствием сходил бы посмотреть на океан эльзы. Раньше у меня кассета была даже.
сейчас их концерты это больше митинги тебе бы не понравилось Цитата:
Карачун: Мда, на этом фоне даже совки не такими уж обиженными сцыкунами всего и вся выглядят.
совки боялись западной идеи потому что свое население бедное было а запад пропагандировал достаток и потребление, поэтому железный занавес и опустили наши боятся только провокаций на почве нац и полит конфликтов никто тому же винтажу ничего не запрещал, потому что винтаж ни в чем не был замечен касту пропустили и хапнули *овна
Я так и сказал. Одни сцали что весь тот декларируемый и пропагандируемый образ жизни и мышления будет нагнут примером!!! другой страны. Другие сцут что так же не более чем декларируемый и пропагандируемый образ жизни и мышления нагнется от п(болтовни)жа какого-то там певца ртом весьма среднего пошиба. В моем понимание пример и действие имеет больший вес чем чья-то болтовня, потому и реакции ранжирую по тому же принципу. А на все остальное у нас как минимум по документам есть полиция и всякие спецслужбы
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