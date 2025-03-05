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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1453
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 20:27
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4210
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 20:53
Цитата:
Похоже на флирт!
saba:
таноми52: как-то больше Кедми доверяю
Чем мне? Всё мой мир рухнул!!!
таноми52: как-то больше Кедми доверяю
Чем мне? Всё мой мир рухнул!!!
Похоже на флирт!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1453
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 21:14
Основные тезисы выступления Трампа в Конгрессе США:
- Я получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире;
- Я получил «мощные сигналы» от Российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине;
- Украина готова к подписанию соглашения по редкоземельным металлам в любое время;
- Я вывел США из ВОЗ, Совета по правам человека ООН, и других организаций, которые дорого обходились стране;
- Политика “два пола” (мужской и женский) стала официальной позицией США;
- Мы будем расширять добычу нефти и увеличивать объемы добычи редкоземельных металлов;
- Если вы производите свою продукцию не в США — вы будете платить пошлины;
- Байден открыл границы и пустил в страну нелегалов и преступников. Мы вытесняем их из страны. Байден — худший президент в истории Америки;
- Решать судьбу Гренландии должны жители острова, США готовы принять их в состав и обеспечить достойный уровень жизни;
- Необходимо выделить финансирование на создание американского “Железного купола”, который будет произведен в США.
- Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;
- Любые структуры, которые занимаются пропагандой смены пола среди детей, будут лишены федерального финансирования;
- США водрузят американский флаг на Марсе "и далеко за его пределами";
- Пообещал Америке "золотой век": "это будет нечто, чего мир еще не видел";
- Также Трамп поблагодарил Илона Маска его за работу в DOGE.
- Я получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире;
- Я получил «мощные сигналы» от Российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине;
- Украина готова к подписанию соглашения по редкоземельным металлам в любое время;
- Я вывел США из ВОЗ, Совета по правам человека ООН, и других организаций, которые дорого обходились стране;
- Политика “два пола” (мужской и женский) стала официальной позицией США;
- Мы будем расширять добычу нефти и увеличивать объемы добычи редкоземельных металлов;
- Если вы производите свою продукцию не в США — вы будете платить пошлины;
- Байден открыл границы и пустил в страну нелегалов и преступников. Мы вытесняем их из страны. Байден — худший президент в истории Америки;
- Решать судьбу Гренландии должны жители острова, США готовы принять их в состав и обеспечить достойный уровень жизни;
- Необходимо выделить финансирование на создание американского “Железного купола”, который будет произведен в США.
- Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;
- Любые структуры, которые занимаются пропагандой смены пола среди детей, будут лишены федерального финансирования;
- США водрузят американский флаг на Марсе "и далеко за его пределами";
- Пообещал Америке "золотой век": "это будет нечто, чего мир еще не видел";
- Также Трамп поблагодарил Илона Маска его за работу в DOGE.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7306
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.03.25 - 08:20
Цитата:
Только на это и способен, так то песок сыпется !
таноми52:
Похоже на флирт
Похоже на флирт
Только на это и способен, так то песок сыпется !
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1391
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.03.25 - 10:01
Цитата:
ACROS: НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ использование бюджетных денег или по простому - распил халявных денег.Именно так. Вообще, строго говоря, у нас в стране настолько много денег, что мы можем позволить себе заниматься всякой разной абсолютно бесполезной херней на протяжении уже четвертого десятка лет, при этом все ещё существовать и в общем-то быть не в самой заднице. То есть денег просто овердофига.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17773
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.03.25 - 11:30
Цитата:
ну уж не настолько дорого наверное как огромное консульство сша которое строят в алматы
Цитата:
до прихода следующего президента который также будет обсирать трампа и его администрацию
Цитата:
расширение добычи нефти ведет к ее удешевлению)
а самые богатые корпорации сша это нефтяные и финансовые выделяющие деньги на добычу нефти)
они согласны на это? Цитата:
в итоге сейчас у американцев много че подорожает
те же машины и айфоны собираемые в корее, японии и китаеЦитата:
отрыли границы еще в 80ые
для завоза дешевой раб силы из южной америки
трамп к в первый свой срок с границей так ничего и не сделал
Цитата:
а американцы согласны кормить целый остров нахлебников?
Цитата:
бесполезные расходы Цитата:
а профессиональные специалисты так уж сложилось на любой работе любят лоббировать к себе на работу, родственников, друзей, земляков итд и с этим боролась в том числе квота на набор в штат женщин и людей разных рас
полиция и пожарные службы сша до 60ых были почти под 100% укомплектованы ирландцами, это была их национальная вотчина, отсюда вытекала чудовищная коррумпированность и некомпетентность, пока их разбавлять квотами не начали
Цитата:
пока что единственный плюс
Цитата:
киев за три дня Цитата:
золотой век сша это 50-60ые
когда доход населения рос на дрожжах и формировался средний класс
сейчас от силы будет позолоченный век
Цитата:
поблагодарил мигранта из южной африки
так надо писать)
YESNO:
Я вывел США из ВОЗ, Совета по правам человека ООН, и других организаций, которые дорого обходились стране;
Я вывел США из ВОЗ, Совета по правам человека ООН, и других организаций, которые дорого обходились стране;
ну уж не настолько дорого наверное как огромное консульство сша которое строят в алматы
Цитата:
YESNO:
Политика “два пола” (мужской и женский) стала официальной позицией США;
Политика “два пола” (мужской и женский) стала официальной позицией США;
до прихода следующего президента который также будет обсирать трампа и его администрацию
Цитата:
YESNO:
Мы будем расширять добычу нефти и увеличивать объемы добычи редкоземельных металлов;
Мы будем расширять добычу нефти и увеличивать объемы добычи редкоземельных металлов;
расширение добычи нефти ведет к ее удешевлению)
а самые богатые корпорации сша это нефтяные и финансовые выделяющие деньги на добычу нефти)
они согласны на это? Цитата:
YESNO:
Если вы производите свою продукцию не в США — вы будете платить пошлины;
Если вы производите свою продукцию не в США — вы будете платить пошлины;
в итоге сейчас у американцев много че подорожает
те же машины и айфоны собираемые в корее, японии и китаеЦитата:
YESNO:
Байден открыл границы и пустил в страну нелегалов и преступников. Мы вытесняем их из страны. Байден — худший президент в истории Америки;
Байден открыл границы и пустил в страну нелегалов и преступников. Мы вытесняем их из страны. Байден — худший президент в истории Америки;
отрыли границы еще в 80ые
для завоза дешевой раб силы из южной америки
трамп к в первый свой срок с границей так ничего и не сделал
Цитата:
YESNO:
Решать судьбу Гренландии должны жители острова, США готовы принять их в состав и обеспечить достойный уровень жизни;
Решать судьбу Гренландии должны жители острова, США готовы принять их в состав и обеспечить достойный уровень жизни;
а американцы согласны кормить целый остров нахлебников?
Цитата:
YESNO:
Необходимо выделить финансирование на создание американского “Железного купола”, который будет произведен в США.
Необходимо выделить финансирование на создание американского “Железного купола”, который будет произведен в США.
бесполезные расходы Цитата:
YESNO:
Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;
Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;
а профессиональные специалисты так уж сложилось на любой работе любят лоббировать к себе на работу, родственников, друзей, земляков итд и с этим боролась в том числе квота на набор в штат женщин и людей разных рас
полиция и пожарные службы сша до 60ых были почти под 100% укомплектованы ирландцами, это была их национальная вотчина, отсюда вытекала чудовищная коррумпированность и некомпетентность, пока их разбавлять квотами не начали
Цитата:
YESNO:
Любые структуры, которые занимаются пропагандой смены пола среди детей, будут лишены федерального финансирования
Любые структуры, которые занимаются пропагандой смены пола среди детей, будут лишены федерального финансирования
пока что единственный плюс
Цитата:
YESNO:
США водрузят американский флаг на Марсе "и далеко за его пределами";
США водрузят американский флаг на Марсе "и далеко за его пределами";
киев за три дня Цитата:
YESNO:
Пообещал Америке "золотой век": "это будет нечто, чего мир еще не видел
Пообещал Америке "золотой век": "это будет нечто, чего мир еще не видел
золотой век сша это 50-60ые
когда доход населения рос на дрожжах и формировался средний класс
сейчас от силы будет позолоченный век
Цитата:
YESNO:
Также Трамп поблагодарил Илона Маска его за работу в DOGE.
Также Трамп поблагодарил Илона Маска его за работу в DOGE.
поблагодарил мигранта из южной африки
так надо писать)
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