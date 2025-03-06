Отправлено: - 11:15

ACROS:

И наверное смешно: - что приезжий ПОЛУПЬЯНЫЙ артист со своим бессвязным пьяным бормотанием на сцене, как то сможет РАЗРУШИТЬ всю концепцию идеологии Нового Казахстана и работы целого многотысячного аппарата отдела внутренней политики акиматов областей и районов.

Цитата:в том и фишка что нет у нас идеологии и в конституции эта норма закрепленапока все страны вокруг строят то коммунизм то олигархо-фашизм с национализмом, наши люди остаются без насаждения сверху всяких измовно части маргиналов очень хочется приобщиться к стойлу и именно на них и действуют приезды этих артистов (пропагандистов)а как в доме один сосед наслушавшись идиотов с заграна начинает выкручивать мозги всем остальным то дом идет к крахупоэтому логика в том чтобы вообще никому не давать тут площадку ни левым ни правым, ни белым ни краснымказахстан в стороне от конфликтовиначе дай волю, тут армяне с азербайджанцами науськанные своими малыми родинами начнут друг друга бить, русские с украинцами враждовать а евреи с ортодоксальными мусульманаминужна такая воля?