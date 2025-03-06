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Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51290
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:33
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в Костанае из-за того, что «имелся факт высказываний политического характера» на одном из выступлений. Вы согласны, что иностранных артистов нужно ограничивать?
Результаты опроса
Результаты опроса
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7766
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:33
Проголосовал за ТРЕТИЙ пункт, потому что считаю: - у человека должно быть право выбора, в том числе и по духовным вопросам.
И наверное смешно: - что приезжий ПОЛУПЬЯНЫЙ артист со своим бессвязным пьяным бормотанием на сцене, как то сможет РАЗРУШИТЬ всю концепцию идеологии Нового Казахстана и работы целого многотысячного аппарата отдела внутренней политики акиматов областей и районов.
И наверное смешно: - что приезжий ПОЛУПЬЯНЫЙ артист со своим бессвязным пьяным бормотанием на сцене, как то сможет РАЗРУШИТЬ всю концепцию идеологии Нового Казахстана и работы целого многотысячного аппарата отдела внутренней политики акиматов областей и районов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 271
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:43
Царь Колхиды обещал отдать Руно, если Ясон сможет запрячь огнедышащих диких быков, вспахать поле и засеять его зубами дракона. Ясон запряг быков и засеял поле, но взошедшие из зубов дракона воины были готовы бросится на него, и умертвить. Тогда, по совету Медеи, Ясон бросил в середину группы воинов камень. Воины начали сражаться друг с другом и погибли все. Так приезжающие, политически ангажированные артисты фактически выполняют роль камня, чтобы стравить людей и расшатать государство. Правильно, что их ограничивают. И без них у нас есть много поводов поругаться.
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:44
Интереснно кто за первый пункт голосует. Че реально так считаете?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17773
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:53
Цитата:
я еще не голосовал но реально так считаю
любой артист замеченный в активной поддержке какой либо стороны конфликта, не важно
на палестину
за израиль
за россию
за украину
за армению
за азербайджан
в равной степени оскандалившийся на темах поддержки лучше пусть сидит у себя
а то нашли моду в казахстан приезжать и тут воду мутить
где были эти все сбитые российские артисты до войны? в казахстан носа не показывали, колхозом для них мы были а теперь зачастили за бабками
то же самое и пропагандисты запада
я бы еще разные заграничные типа научные и медиа миссии тут прикрыл
в основном все едут рассказывать о свое позиции и нам ее навязывать
Vit:
Интереснно кто за первый пункт голосует. Че реально так считаете?
Интереснно кто за первый пункт голосует. Че реально так считаете?
я еще не голосовал но реально так считаю
любой артист замеченный в активной поддержке какой либо стороны конфликта, не важно
на палестину
за израиль
за россию
за украину
за армению
за азербайджан
в равной степени оскандалившийся на темах поддержки лучше пусть сидит у себя
а то нашли моду в казахстан приезжать и тут воду мутить
где были эти все сбитые российские артисты до войны? в казахстан носа не показывали, колхозом для них мы были а теперь зачастили за бабками
то же самое и пропагандисты запада
я бы еще разные заграничные типа научные и медиа миссии тут прикрыл
в основном все едут рассказывать о свое позиции и нам ее навязывать
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:05
Цитата:
Сильные, независимые люди голосуют за 3 и 4 пункт.
1 пункт для любителей разных Блиновских, инфоцыган и тд)
2 пункт, тут все понятно)
abaika95:
Сильные, независимые люди голосуют за 3 и 4 пункт.
1 пункт для любителей разных Блиновских, инфоцыган и тд)
2 пункт, тут все понятно)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17773
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:08
Цитата:
не вижу логики кроме без идейного и не аргументированного оправдания своей позиции))
Vit:
Сильные, независимые люди голосуют за 3 и 4 пункт. 1 пункт для любителей разных Блиновских, инфоцыган и тд) 2 пункт, тут все понятно)
Сильные, независимые люди голосуют за 3 и 4 пункт. 1 пункт для любителей разных Блиновских, инфоцыган и тд) 2 пункт, тут все понятно)
не вижу логики кроме без идейного и не аргументированного оправдания своей позиции))
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:14
Цитата:
Ну приедет например Газманов и Шаман и че люди начнут грызтся между собой? Ну тогда я хочу что б побыстрей приехали и посмотреть на этих людей у которых пуканы кипят.) и в очередной раз тогда можно поздравить и позавидовать Максафу что он сделал правильный выбор. Электрону и тд. И самому пора определится
[Исправлено: Vit, 06.03.2025 - 11:16]
abaika95:
Ну приедет например Газманов и Шаман и че люди начнут грызтся между собой? Ну тогда я хочу что б побыстрей приехали и посмотреть на этих людей у которых пуканы кипят.) и в очередной раз тогда можно поздравить и позавидовать Максафу что он сделал правильный выбор. Электрону и тд. И самому пора определится
[Исправлено: Vit, 06.03.2025 - 11:16]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17773
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:15
Цитата:
в том и фишка что нет у нас идеологии и в конституции эта норма закреплена
пока все страны вокруг строят то коммунизм то олигархо-фашизм с национализмом, наши люди остаются без насаждения сверху всяких измов
но части маргиналов очень хочется приобщиться к стойлу и именно на них и действуют приезды этих артистов (пропагандистов)
а как в доме один сосед наслушавшись идиотов с заграна начинает выкручивать мозги всем остальным то дом идет к краху
поэтому логика в том чтобы вообще никому не давать тут площадку ни левым ни правым, ни белым ни красным
казахстан в стороне от конфликтов
иначе дай волю, тут армяне с азербайджанцами науськанные своими малыми родинами начнут друг друга бить, русские с украинцами враждовать а евреи с ортодоксальными мусульманами
нужна такая воля?
ACROS:
И наверное смешно: - что приезжий ПОЛУПЬЯНЫЙ артист со своим бессвязным пьяным бормотанием на сцене, как то сможет РАЗРУШИТЬ всю концепцию идеологии Нового Казахстана и работы целого многотысячного аппарата отдела внутренней политики акиматов областей и районов.
И наверное смешно: - что приезжий ПОЛУПЬЯНЫЙ артист со своим бессвязным пьяным бормотанием на сцене, как то сможет РАЗРУШИТЬ всю концепцию идеологии Нового Казахстана и работы целого многотысячного аппарата отдела внутренней политики акиматов областей и районов.
в том и фишка что нет у нас идеологии и в конституции эта норма закреплена
пока все страны вокруг строят то коммунизм то олигархо-фашизм с национализмом, наши люди остаются без насаждения сверху всяких измов
но части маргиналов очень хочется приобщиться к стойлу и именно на них и действуют приезды этих артистов (пропагандистов)
а как в доме один сосед наслушавшись идиотов с заграна начинает выкручивать мозги всем остальным то дом идет к краху
поэтому логика в том чтобы вообще никому не давать тут площадку ни левым ни правым, ни белым ни красным
казахстан в стороне от конфликтов
иначе дай волю, тут армяне с азербайджанцами науськанные своими малыми родинами начнут друг друга бить, русские с украинцами враждовать а евреи с ортодоксальными мусульманами
нужна такая воля?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17773
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:17
Цитата:
да
прямо у входа на концерт морды друг другу бить начнут заросиянцы и заукраинцы
ведь если приехал шаман то по справедливости должны приехать бумбоксы или океан эльзы
и тут понесется
Цитата:
не приедут
им никто тут место не даст, пусть воют у себя
Vit:
Ну приедет например Газманов и Шаман и че люди начнут грызтся между собой?
Ну приедет например Газманов и Шаман и че люди начнут грызтся между собой?
да
прямо у входа на концерт морды друг другу бить начнут заросиянцы и заукраинцы
ведь если приехал шаман то по справедливости должны приехать бумбоксы или океан эльзы
и тут понесется
Цитата:
Vit:
Ну тогда я хочу что б побыстрей приехали и посмотреть на этих людей у которых пуканы кипят.
Ну тогда я хочу что б побыстрей приехали и посмотреть на этих людей у которых пуканы кипят.
не приедут
им никто тут место не даст, пусть воют у себя
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:20
Цитата:
abaika95: бумбоксы или океан эльзыС удовольствием сходил бы посмотреть на океан эльзы. Раньше у меня кассета была даже.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1391
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:23
Мда, на этом фоне даже совки не такими уж обиженными сцыкунами всего и вся выглядят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17773
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:36
Цитата:
сейчас их концерты это больше митинги
тебе бы не понравилось
Цитата:
совки боялись западной идеи потому что свое население бедное было
а запад пропагандировал достаток и потребление, поэтому железный занавес и опустили
наши боятся только провокаций на почве нац и полит конфликтов
никто тому же винтажу ничего не запрещал, потому что винтаж ни в чем не был замечен
касту пропустили и хапнули *овна
Vit:
С удовольствием сходил бы посмотреть на океан эльзы. Раньше у меня кассета была даже.
С удовольствием сходил бы посмотреть на океан эльзы. Раньше у меня кассета была даже.
сейчас их концерты это больше митинги
тебе бы не понравилось
Цитата:
Карачун:
Мда, на этом фоне даже совки не такими уж обиженными сцыкунами всего и вся выглядят.
Мда, на этом фоне даже совки не такими уж обиженными сцыкунами всего и вся выглядят.
совки боялись западной идеи потому что свое население бедное было
а запад пропагандировал достаток и потребление, поэтому железный занавес и опустили
наши боятся только провокаций на почве нац и полит конфликтов
никто тому же винтажу ничего не запрещал, потому что винтаж ни в чем не был замечен
касту пропустили и хапнули *овна
-
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