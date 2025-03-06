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≡ Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51290
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:33
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Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в Костанае из-за того, что «имелся факт высказываний политического характера» на одном из выступлений. Вы согласны, что иностранных артистов нужно ограничивать?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7766
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:33
#1
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Проголосовал за ТРЕТИЙ пункт, потому что считаю: - у человека должно быть право выбора, в том числе и по духовным вопросам.

И наверное смешно: - что приезжий ПОЛУПЬЯНЫЙ артист со своим бессвязным пьяным бормотанием на сцене, как то сможет РАЗРУШИТЬ всю концепцию идеологии Нового Казахстана и работы целого многотысячного аппарата отдела внутренней политики акиматов областей и районов.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
271
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:43
#2
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Царь Колхиды обещал отдать Руно, если Ясон сможет запрячь огнедышащих диких быков, вспахать поле и засеять его зубами дракона. Ясон запряг быков и засеял поле, но взошедшие из зубов дракона воины были готовы бросится на него, и умертвить. Тогда, по совету Медеи, Ясон бросил в середину группы воинов камень. Воины начали сражаться друг с другом и погибли все. Так приезжающие, политически ангажированные артисты фактически выполняют роль камня, чтобы стравить людей и расшатать государство. Правильно, что их ограничивают. И без них у нас есть много поводов поругаться.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16154
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:44
#3
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Интереснно кто за первый пункт голосует. Че реально так считаете?)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17773
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 10:53
#4
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Цитата:
Vit:
Интереснно кто за первый пункт голосует. Че реально так считаете?

я еще не голосовал но реально так считаю
любой артист замеченный в активной поддержке какой либо стороны конфликта, не важно
на палестину
за израиль
за россию
за украину
за армению
за азербайджан
в равной степени оскандалившийся на темах поддержки лучше пусть сидит у себя
а то нашли моду в казахстан приезжать и тут воду мутить
где были эти все сбитые российские артисты до войны? в казахстан носа не показывали, колхозом для них мы были а теперь зачастили за бабками
то же самое и пропагандисты запада

я бы еще разные заграничные типа научные и медиа миссии тут прикрыл
в основном все едут рассказывать о свое позиции и нам ее навязывать
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16154
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:05
#5
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Цитата:
abaika95:

Сильные, независимые люди голосуют за 3 и 4 пункт.
1 пункт для любителей разных Блиновских, инфоцыган и тд)
2 пункт, тут все понятно)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17773
Re: Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:08
#6
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Цитата:
Vit:
Сильные, независимые люди голосуют за 3 и 4 пункт. 1 пункт для любителей разных Блиновских, инфоцыган и тд) 2 пункт, тут все понятно)

не вижу логики кроме без идейного и не аргументированного оправдания своей позиции))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16154
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:14
#7
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Цитата:
abaika95:


Ну приедет например Газманов и Шаман и че люди начнут грызтся между собой? Ну тогда я хочу что б побыстрей приехали и посмотреть на этих людей у которых пуканы кипят.) и в очередной раз тогда можно поздравить и позавидовать Максафу что он сделал правильный выбор. Электрону и тд. И самому пора определится 8-)

[Исправлено: Vit, 06.03.2025 - 11:16]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17773
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:15
#8
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Цитата:
ACROS:
И наверное смешно: - что приезжий ПОЛУПЬЯНЫЙ артист со своим бессвязным пьяным бормотанием на сцене, как то сможет РАЗРУШИТЬ всю концепцию идеологии Нового Казахстана и работы целого многотысячного аппарата отдела внутренней политики акиматов областей и районов.

в том и фишка что нет у нас идеологии и в конституции эта норма закреплена
пока все страны вокруг строят то коммунизм то олигархо-фашизм с национализмом, наши люди остаются без насаждения сверху всяких измов
но части маргиналов очень хочется приобщиться к стойлу и именно на них и действуют приезды этих артистов (пропагандистов)
а как в доме один сосед наслушавшись идиотов с заграна начинает выкручивать мозги всем остальным то дом идет к краху
поэтому логика в том чтобы вообще никому не давать тут площадку ни левым ни правым, ни белым ни красным
казахстан в стороне от конфликтов
иначе дай волю, тут армяне с азербайджанцами науськанные своими малыми родинами начнут друг друга бить, русские с украинцами враждовать а евреи с ортодоксальными мусульманами
нужна такая воля?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17773
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:17
#9
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Цитата:
Vit:
Ну приедет например Газманов и Шаман и че люди начнут грызтся между собой?

да
прямо у входа на концерт морды друг другу бить начнут заросиянцы и заукраинцы
ведь если приехал шаман то по справедливости должны приехать бумбоксы или океан эльзы
и тут понесется
Цитата:
Vit:
Ну тогда я хочу что б побыстрей приехали и посмотреть на этих людей у которых пуканы кипят.

не приедут
им никто тут место не даст, пусть воют у себя
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16154
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:20
#10
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Цитата:
abaika95: бумбоксы или океан эльзы
С удовольствием сходил бы посмотреть на океан эльзы. Раньше у меня кассета была даже.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1391
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:23
#11
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Мда, на этом фоне даже совки не такими уж обиженными сцыкунами всего и вся выглядят.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17773
Чиновники не согласовали концерты зарубежных звезд в...
Отправлено: 06.03.25 - 11:36
#12
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Цитата:
Vit:
С удовольствием сходил бы посмотреть на океан эльзы. Раньше у меня кассета была даже.

сейчас их концерты это больше митинги
тебе бы не понравилось
Цитата:
Карачун:
Мда, на этом фоне даже совки не такими уж обиженными сцыкунами всего и вся выглядят.

совки боялись западной идеи потому что свое население бедное было
а запад пропагандировал достаток и потребление, поэтому железный занавес и опустили
наши боятся только провокаций на почве нац и полит конфликтов
никто тому же винтажу ничего не запрещал, потому что винтаж ни в чем не был замечен
касту пропустили и хапнули *овна
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