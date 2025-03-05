Отправлено: - 19:47

ACROS:

сьездит в другую страну и послушать их

Цитата:О чем и речь. Зачем нам министерство культуры, управления культуры, отдел культуры, если самое лучшее, что они могут предложить - это съездить в другую страну... Интересы у всех разные, не всем доставляет нюша и кайратовна. Нуртас и Меладзе имеют свою аудиторию, но есть люди и с другими предпочтениями. Вот в Россию (частные организаторы) и carcass возят, и metallica . а к нам аж кай метов заезжал, и то- лично я (и вся семья моя ) узнал об этом только постфактум.