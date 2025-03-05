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≡ "Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение скорости оспаривает жительница Костаная. В суде обнаружили сбой в камерах фиксации нарушений ПДД
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51287
"Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение скорости оспаривает жительница Костаная. В суде обнаружили сбой в камерах фиксации нарушений ПДД
Отправлено: 05.03.25 - 13:48
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Камеры системы съёмки нарушений скоростного режима "Автоураган" зафиксировали у машины Exeed Ксении ЛАПТЕВОЙ скорость 76 км/час при лимите 60 км/ч. Но видеорегистратор внутри автомобиля показал, что скорость не превышает 57 км/час.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1553
Re: "Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение...
Отправлено: 05.03.25 - 13:48
#1
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т.е. "Автоураган" не распознал номер одного авто, и подставил номер который распознал с другого? постановления о штрафах разве не проходят через инспектора?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6663
"Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение скорости оспаривает жительница Костаная. В суде обнаружили сбой в камерах фиксации нарушений ПДД
Отправлено: 05.03.25 - 14:02
#2
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Скоростемер (Стационарный Аппаратно-программный комплекс АвтоУраган) зафиксировал нарушение в светлое время суток в 14час.30 мин. следует учесть, что различные модели используются на практике. Производитель (АвтоУраган-ВСМ2-М) заявляет распознавание номерных знаков в светлое время суток 97%. Получается погрешность 3% которое не может распознать. Погрешность в измерений скорости до 100 км/ч +-1 км/час. Даже у более точных лазерных скоростемеров, такая погрешность допускается. Также производитель заявляет высокую распознаваемость грязных и сильно повреждённых номерных знаков. Про то что могут перепутать номера авто, производитель не заявляет.

- распознавание номерных знаков в светлое время суток 97%;
- высокая степень распознавания грязных или сильно поврежденных номерных знаков;
- измерение скорости по видео до 255км/ч (погрешность измерений до 100 км/ч ±1 км/ч, от 101 км/ч до 255 км/ч ±2 км/ч);

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 05.03.2025 - 15:04]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16149
"Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение скорости оспаривает жительница Костаная. В суде обнаружили сбой в камерах фиксации нарушений ПДД
Отправлено: 05.03.25 - 14:27
#3
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Может помимо автоматики кто то в ручную накручивает план?

Просто эта история похожа на мою. Так же в автомобиле много всяких помогаек и приблуд для водителя в том числе контроль и запись скорости. Меня остановил экипаж дпс и показал на своём радаре превышение в 92 км/ч. Где положено 70. Я спокойно, без ругательств достал им распечатку своей скорости и они молча и расстроеные поехали дальше

[Исправлено: Vit, 05.03.2025 - 14:28]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6663
"Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение скорости оспаривает жительница Костаная. В суде обнаружили сбой в камерах фиксации нарушений ПДД
Отправлено: 05.03.25 - 15:42
#4
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Цитата:
Vit:


Виталий, мы же независимые граждане, не заинтересованные в данном случае. Если послушать сотрудников отдела административной практики, якобы частично виновен скоростомер. По крайней мере прочитав заметку, я так понял, но ситуация всеравно лично для меня полностью непонятная. Как выше указал, погрешность производитель заявляет три процента. Считай если 1000 авто проехали, погрешность может составит до 30 авто. Скачки или перепады напряжения и.т.д. могут повлиять 8-) 8-) 8-).

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7762
Re: "Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение...
Отправлено: 05.03.25 - 16:37
#5
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Цитата:
Kairat stayer:
что могут перепутать номера авто, производитель не заявляет


Значит сами они и перепутали: - сделали ТАК как им НУЖНО было.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7762
Re: "Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение...
Отправлено: 05.03.25 - 16:43
#6
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Цитата:
Vit:


По поводу установки НОВЫХ знаков АВТОМАТИЧЕСКОГО ограничения скорости во время БУРАНОВ и МЕТЕЛИ когда видимость дорожного полотна УХУДШАЕТСЯ - не слышали про такое????

При ясной погоде эти знаки - НЕ ДЕЙСТВУЮТ; при НЕПОГОДЕ ( когда МЧС обьявляет об ухудшении видимости на той или иной дороге) - начинают действовать.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1444
Re: "Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение...
Отправлено: 05.03.25 - 16:57
#7
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Сдаётся мне этот "автоураган" закончит также как Интегра и других корявых дорогих игрушек типа моргающей подсветки на пешеходный переход по Тарана возле Казахтелекома - в первую же зиму сломалась, затем запчасти полежали на снегу, затем весной на траве, а затем её просто молча демонтировали и всё на этом. 2 миллиона в никуда. Также и здесь. Перепроверят, выяснят, что работает плохо. Но делать с этим ничего не будут - деньги уже распилены.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
959
Re: "Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение...
Отправлено: 05.03.25 - 18:21
#8
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Думаю надо изымать видео нарушения. Специалист на основе него вычислит скорость авто и скажет кто прав
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6663
"Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение скорости оспаривает жительница Костаная. В суде обнаружили сбой в камерах фиксации нарушений ПДД
Отправлено: 05.03.25 - 18:55
#9
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Цитата:
arman_kst:
Думаю надо изымать видео нарушения. Специалист на основе него вычислит скорость авто и скажет кто прав


Информация, в частности видео, скорее всего по сети поступает на сервер видео-архивации. Тогда оператор может просмотреть, записи конечно можно извлечь, важно какой объём памяти и сколько хранится.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16149
"Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение скорости оспаривает жительница Костаная. В суде обнаружили сбой в камерах фиксации нарушений ПДД
Отправлено: 05.03.25 - 19:33
#10
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Цитата:
ACROS: не слышали про такое????
Не слышал и не видел, а может не обращал внимание. Возможно на автобанах знаки электроные на арках стоят, может они.
Когда у нас бураны, не одна китайская электроника не выдерживает. Ломается) :lol:

А вот к светофорам с цифарками ох как привыкаешь. Уже прям без этих цифорок тяжко по Польшам кататься. Тут сразу резко хресь с зелёного на красный и ты сразу в пот от волнения :lol:
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
210
Re: "Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение...
Отправлено: 05.03.25 - 23:55
#11
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всё что придумано человеком им же будет и изуродовано! я лично считаю что это не просто ошибка. вывод, нас будут доить без разбора! если этот случай будет не разобнан на атомы! и если есть виновны то только расстрел! иначе всё повторится через неделю, и не имея такой машины большинство будет выдоино до нуля! поздравляю! ваш ураган начал работать на вас!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16149
"Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение скорости оспаривает жительница Костаная. В суде обнаружили сбой в камерах фиксации нарушений ПДД
Отправлено: 06.03.25 - 00:05
#12
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Цитата:
ZanoZOV:
Уверен что это не еденичный случай) Просто женщина попалась с принципами. Другой заметил, плюнул и заплатил. Третьий не увидел и заплатил.)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7762
"Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение скорости оспаривает жительница Костаная. В суде обнаружили сбой в камерах фиксации нарушений ПДД
Отправлено: 06.03.25 - 00:13
#13
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Цитата:
Vit:
прям без этих цифорок тяжко по Польшам кататься



Какая она, ОТСТАЛАЯ - эта Европа.
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