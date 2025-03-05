"Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение скорости оспаривает жительница Костаная. В суде обнаружили сбой в камерах фиксации нарушений ПДД
Отправлено: 05.03.25 - 13:48
Камеры системы съёмки нарушений скоростного режима "Автоураган" зафиксировали у машины Exeed Ксении ЛАПТЕВОЙ скорость 76 км/час при лимите 60 км/ч. Но видеорегистратор внутри автомобиля показал, что скорость не превышает 57 км/час. Читать новость
Скоростемер (Стационарный Аппаратно-программный комплекс АвтоУраган) зафиксировал нарушение в светлое время суток в 14час.30 мин. следует учесть, что различные модели используются на практике. Производитель (АвтоУраган-ВСМ2-М) заявляет распознавание номерных знаков в светлое время суток 97%. Получается погрешность 3% которое не может распознать. Погрешность в измерений скорости до 100 км/ч +-1 км/час. Даже у более точных лазерных скоростемеров, такая погрешность допускается. Также производитель заявляет высокую распознаваемость грязных и сильно повреждённых номерных знаков. Про то что могут перепутать номера авто, производитель не заявляет.
- распознавание номерных знаков в светлое время суток 97%; - высокая степень распознавания грязных или сильно поврежденных номерных знаков; - измерение скорости по видео до 255км/ч (погрешность измерений до 100 км/ч ±1 км/ч, от 101 км/ч до 255 км/ч ±2 км/ч);
Может помимо автоматики кто то в ручную накручивает план?
Просто эта история похожа на мою. Так же в автомобиле много всяких помогаек и приблуд для водителя в том числе контроль и запись скорости. Меня остановил экипаж дпс и показал на своём радаре превышение в 92 км/ч. Где положено 70. Я спокойно, без ругательств достал им распечатку своей скорости и они молча и расстроеные поехали дальше
Виталий, мы же независимые граждане, не заинтересованные в данном случае. Если послушать сотрудников отдела административной практики, якобы частично виновен скоростомер. По крайней мере прочитав заметку, я так понял, но ситуация всеравно лично для меня полностью непонятная. Как выше указал, погрешность производитель заявляет три процента. Считай если 1000 авто проехали, погрешность может составит до 30 авто. Скачки или перепады напряжения и.т.д. могут повлиять .
Сдаётся мне этот "автоураган" закончит также как Интегра и других корявых дорогих игрушек типа моргающей подсветки на пешеходный переход по Тарана возле Казахтелекома - в первую же зиму сломалась, затем запчасти полежали на снегу, затем весной на траве, а затем её просто молча демонтировали и всё на этом. 2 миллиона в никуда. Также и здесь. Перепроверят, выяснят, что работает плохо. Но делать с этим ничего не будут - деньги уже распилены.
всё что придумано человеком им же будет и изуродовано! я лично считаю что это не просто ошибка. вывод, нас будут доить без разбора! если этот случай будет не разобнан на атомы! и если есть виновны то только расстрел! иначе всё повторится через неделю, и не имея такой машины большинство будет выдоино до нуля! поздравляю! ваш ураган начал работать на вас!
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