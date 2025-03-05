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≡ "Большая загруженность" - Нарушения при выдаче квартир прокомментировал руководитель отдел жилотношений акимата Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51287
"Большая загруженность" - Нарушения при выдаче квартир прокомментировал руководитель отдел жилотношений акимата Костаная
Отправлено: 05.03.25 - 23:49
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В апреле 2024 года прокуратура Костаная проводила проверку работы комиссии отдела жилищных отношений и выявила многочисленные нарушения. Руководителю отдела Габиту БЕКТАБАНОВУ объявили выговор, а две сотрудницы уволились.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
959
Re: "Большая загруженность" - Нарушения при выдаче...
Отправлено: 05.03.25 - 23:49
#1
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Бардак в этом отделе жилищных отношений
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