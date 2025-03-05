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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1453
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 20:27
#3601
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4210
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 20:53
#3602
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Цитата:
saba:
таноми52: как-то больше Кедми доверяю

Чем мне? Всё мой мир рухнул!!!


Похоже на флирт!:-) :-P
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1453
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 21:14
#3603
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Основные тезисы выступления Трампа в Конгрессе США:

- Я получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире;

- Я получил «мощные сигналы» от Российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине;

- Украина готова к подписанию соглашения по редкоземельным металлам в любое время;

- Я вывел США из ВОЗ, Совета по правам человека ООН, и других организаций, которые дорого обходились стране;

- Политика “два пола” (мужской и женский) стала официальной позицией США;

- Мы будем расширять добычу нефти и увеличивать объемы добычи редкоземельных металлов;

- Если вы производите свою продукцию не в США — вы будете платить пошлины;

- Байден открыл границы и пустил в страну нелегалов и преступников. Мы вытесняем их из страны. Байден — худший президент в истории Америки;

- Решать судьбу Гренландии должны жители острова, США готовы принять их в состав и обеспечить достойный уровень жизни;

- Необходимо выделить финансирование на создание американского “Железного купола”, который будет произведен в США.

- Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;

- Любые структуры, которые занимаются пропагандой смены пола среди детей, будут лишены федерального финансирования;

- США водрузят американский флаг на Марсе "и далеко за его пределами";

- Пообещал Америке "золотой век": "это будет нечто, чего мир еще не видел";

- Также Трамп поблагодарил Илона Маска его за работу в DOGE.
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