Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 21:14

Основные тезисы выступления Трампа в Конгрессе США:



- Я получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире;



- Я получил «мощные сигналы» от Российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине;



- Украина готова к подписанию соглашения по редкоземельным металлам в любое время;



- Я вывел США из ВОЗ, Совета по правам человека ООН, и других организаций, которые дорого обходились стране;



- Политика “два пола” (мужской и женский) стала официальной позицией США;



- Мы будем расширять добычу нефти и увеличивать объемы добычи редкоземельных металлов;



- Если вы производите свою продукцию не в США — вы будете платить пошлины;



- Байден открыл границы и пустил в страну нелегалов и преступников. Мы вытесняем их из страны. Байден — худший президент в истории Америки;



- Решать судьбу Гренландии должны жители острова, США готовы принять их в состав и обеспечить достойный уровень жизни;



- Необходимо выделить финансирование на создание американского “Железного купола”, который будет произведен в США.



- Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;



- Любые структуры, которые занимаются пропагандой смены пола среди детей, будут лишены федерального финансирования;



- США водрузят американский флаг на Марсе "и далеко за его пределами";



- Пообещал Америке "золотой век": "это будет нечто, чего мир еще не видел";



- Также Трамп поблагодарил Илона Маска его за работу в DOGE.