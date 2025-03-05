Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 21:14
Основные тезисы выступления Трампа в Конгрессе США:
- Я получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире;
- Я получил «мощные сигналы» от Российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине;
- Украина готова к подписанию соглашения по редкоземельным металлам в любое время;
- Я вывел США из ВОЗ, Совета по правам человека ООН, и других организаций, которые дорого обходились стране;
- Политика “два пола” (мужской и женский) стала официальной позицией США;
- Мы будем расширять добычу нефти и увеличивать объемы добычи редкоземельных металлов;
- Если вы производите свою продукцию не в США — вы будете платить пошлины;
- Байден открыл границы и пустил в страну нелегалов и преступников. Мы вытесняем их из страны. Байден — худший президент в истории Америки;
- Решать судьбу Гренландии должны жители острова, США готовы принять их в состав и обеспечить достойный уровень жизни;
- Необходимо выделить финансирование на создание американского “Железного купола”, который будет произведен в США.
- Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;
- Любые структуры, которые занимаются пропагандой смены пола среди детей, будут лишены федерального финансирования;
- США водрузят американский флаг на Марсе "и далеко за его пределами";
- Пообещал Америке "золотой век": "это будет нечто, чего мир еще не видел";
- Также Трамп поблагодарил Илона Маска его за работу в DOGE.