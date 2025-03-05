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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26888
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 14:27
#3586
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Мне очень нравятся ПДД в Канаде, они тут значительно проще, сложных случаев практически нет, все предельно упрощено, чтобы домохозяйки могли разъехаться без ДТП.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26888
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 14:29
#3587
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Цитата:
abaika95:
А где тут извинения?

Ну не знаю, Трамп говорит, что ему понравилось, и он пожалуй, простит зарвавшегося шалунишку. :-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 14:30
#3588
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Цитата:
maxsaf: все предельно упрощено, чтобы домохозяйки могли разъехаться без ДТП.
У нас не Канада. У нас чем сложней для народа, тем больше штрафов в казну и в карман на лексус.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26888
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 14:38
#3589
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Цитата:
Vit:
У нас не Канада. У нас чем сложней для народа, тем больше штрафов в казну и в карман на лексус.

Вполне логичное объяснение. А у нас практически не штрафуют. Не за что. Правила предельно простые и понятные, даже знаки некоторые дублируются для совсем уж балбесов. :lol:


Этот знак означает, что впереди ещё один почти такое же знак, только без стрелки :lol:

[Исправлено: maxsaf, 05.03.2025 - 15:44]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1389
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 14:42
#3590
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Цитата:
Skeptic:
Попробуйте разъехаться правой стороной.

И кстати да, текст правил написан отвратительно, что в общем-то не удивительно, но очень сильно прищурившись можно понять что авторы как раз и имели ввиду разъезд левыми бортами как преимущественный. Только написали это через задницу "разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны" то бишь водитель объезжает встречный транспорт справа относительно своего положения в пространстве. Но когда я объезжаю автомобиль справа сам встречный автомобиль находится от меня слева.
Таким образом ваша картинка просто демонстрация выполнимости правил "как написано". Разъезд же правыми бортами или по ихнему "слева" должен подразумевать наличие "сложного" перекрестка.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1389
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 14:56
#3591
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Цитата:
maxsaf:
правила предельно простые и понятные,

Ну, у нас тоже восемь верхних образований не нужно иметь чтобы понять что там написано. Другое дело что куча водителей просто с..ут на их соблюдение, да и на прочтение хотя бы. Потом когда их штрафуют начинают ныть - "ах, ох, нехорошие люди полицейские". Меня дважды останавливали знаете за что? За то что медленно еду :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 16:06
#3592
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Цитата:
Карачун:
За то что медленно еду



Есть у них такое: - подозрение что вы едете ВЫПИМШЫ и поэтому медленно, дабы никого НЕ ЗАЦЕПИТЬ и ЗАДАВИТЬ- одним словом это тоже относиться к - НЕАДЕКВАТНОМУ поведению.

И я заметил: - если проезжаете мимо инспектора и повернув голову налево долго-долго смотрите на него или в его сторону- то это тоже вызывает у них подозрение, вплоть до того что они могут выехать вслед за вами- как было однажды в моём случае в Рудном, когда через площадь нельзя было проезжать, а надо было обьезжать по обьездной.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1389
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 17:41
#3593
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Цитата:
ACROS:
Есть у них такое: - подозрение что вы едете ВЫПИМШИ

Уж простите за поправку.
Да, мне их мотивы известны, и претензий к их действиям я не имею. Я и сам хочу чтоб "синяков" за рулем не было. Просто сам факт забавен. Особенно в первый раз, когда я ехал в зоне действия знака ограничения скорости 20км/ч со скоростью...20 км/ч. Даже это у людей вызвало подозрение
:lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7301
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 17:59
#3594
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Цитата:
maxsaf:
пожалуй, простит

Конечно простит, ему же сделка позарез нужна, даже не недра Украины, хотя и это важно, ему нужно показать, что всё в мире делается по его указке и никто против вякнуть не может! Поэтому и такую форму примет, а его СМИ раздуют и приукрасят!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1453
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 19:40
#3595
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подготовила план по укреплению обороны Rearm Europe («Перевооружим Европу»), в рамках которого страны ЕС в ближайшие годы выделят до €800 млрд на военные расходы.

Европа готова значительно нарастить расходы на оборону, «чтобы отреагировать на краткосрочную необходимость действовать и поддержать Украину, а также чтобы решить долгосрочную потребность и взять на себя больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность», заявила глава ЕК журналистам в Брюсселе (цитата по Politico).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 19:51
#3596
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Цитата:
Карачун:
простите за поправку


Я специально, для эффекта написал "Ы"- так то я знаком с правописанием - жи, ши и прочее

Цитата:
Карачун:
Даже это у людей вызвало подозрение


Конечно: - любая "бдительная" мамаша, увидев МЕДЛЕННО едущую машину, скажет своему чадо: "...смотри сынок, аккуратней иди, вон видишь, дядька едет тихо и ничего НЕ ВИДИТ и НЕ СООБРАЖАЕТ, потому что в дымоган ПЬЯННЫЙ..."
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 19:54
#3597
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Цитата:
saba:
Поэтому и такую форму примет, а его СМИ раздуют и приукрасят!



С приходом Трампа к власти стало: - интересней и весело смотреть на политические новости, а то вечно падающий и путающий название стран - старичёк Байден уже поднадоел.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1389
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 20:07
#3598
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Цитата:
ACROS:
НЕ ВИДИТ и НЕ СООБРАЖАЕТ,

И в этом все "мы". :lol: сразу норовим думать всякое нехорошее про людей.
Кстати полицейский молодец, сразу нашелся что сказать "...мы, мол де подумали что может быть вы плохо себя чувствуете и вам нужна помощь". Не скажу что это прямо подействовало, но и думать как-то дурно о них мне прямо совсем не хочется. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 20:10
#3599
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Цитата:
Карачун:
полицейский молодец

Цитата:
Карачун:
норовим думать всякое нехорошее про людей.


Думайте хоть хорошо, хоть плохо - но, он не из Бюро Добрых Услуг и ПОГНАЛСЯ в надежде на ЧТО ТО и уже руки потирал: -"сейчас я его ОФОРМЛЮ или ..."

[Исправлено: ACROS, 05.03.2025 - 21:12]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1453
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 20:21
#3600
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Требование N 1 — никакого приближения НАТО... !!!

Другое дело, если там обоснуются США и чё то редкоземельное копать будут.
8-) :-o :-o
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