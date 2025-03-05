Отправлено: - 14:38

Vit:

У нас не Канада. У нас чем сложней для народа, тем больше штрафов в казну и в карман на лексус.

[Исправлено: maxsaf, 05.03.2025 - 15:44]

Цитата:Вполне логичное объяснение. А у нас практически не штрафуют. Не за что. Правила предельно простые и понятные, даже знаки некоторые дублируются для совсем уж балбесов.Этот знак означает, что впереди ещё один почти такое же знак, только без стрелки