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Штраф до 19,6 млн тенге грозит родителям пятиклассника за его шутку о террористах в костанайской школе
Штраф до 19,6 млн тенге грозит родителям пятиклассника за его шутку о террористах в костанайской школе
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