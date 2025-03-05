Отправлено: - 20:08

абике:

за скудоумие надо всегда платить!

111:

Приехали уехали, какие 19 лямов?

Цитата:А, лучше- РАССТРЕЛЯТЬ.ДЕВЯТЬ граммов и никаких 19 миллионов.Цитата:Тоже так думаю: - или на эти ДЕВЯТНАДЦАТЬ миллионов - детей кормить, одевать учёба и прочие дела или работать и отдавать ДЕВЯТНАДЦАТЬ миллионов в казну государства и которые в обязательном порядке украдёт какой нибудь коррупционер.Мне кажеться: - штраф уж слишком НЕСОИЗМЕРИМ.Тем более - пятый класс- дитё ещё глупое.Лучше дали бы родителям срок - год или полтора- для них это было бы ДЕШЕВЛЕ.За год или полтора - хоть ТРИ жилы будут рвать, но ДЕВЯТНАДЦАТЬ лямов - они НЕ ЗАРАБОТАЮТ.