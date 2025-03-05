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≡ Штраф до 19,6 млн тенге грозит родителям пятиклассника за его шутку о террористах в костанайской школе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51286
Штраф до 19,6 млн тенге грозит родителям пятиклассника за его шутку о террористах в костанайской школе
Отправлено: 05.03.25 - 17:35
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Помимо этого им, вероятно, придется возмещать затраты на работы спецслужб и причиненный ущерб. Звонок от ребенка поступил в полицию 4 марта. Он сообщил, что одну из городских школ захватили террористы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43612
Штраф до 19,6 млн тенге грозит родителям пятиклассника за его шутку о террористах в костанайской школе
Отправлено: 05.03.25 - 17:35
#1
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Штрафостан какой то..
Приехали уехали, какие 19 лямов?
Сказали бы лучше спасибо за тонус..

[Исправлено: 111, 05.03.2025 - 18:35]
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
958
Re: Штраф до 19,6 млн тенге грозит родителям пятиклассника за...
Отправлено: 05.03.25 - 18:08
#2
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19 млн надо на богатых. А если зп 200 тыс, то надо штраф 400 тыс. А не писать заоблачные
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
729
Re: Штраф до 19,6 млн тенге грозит родителям пятиклассника за...
Отправлено: 05.03.25 - 18:30
#3
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Все в норме, за скудоумие надо всегда платить!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7761
Re: Штраф до 19,6 млн тенге грозит родителям пятиклассника за...
Отправлено: 05.03.25 - 20:08
#4
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Цитата:
абике:
за скудоумие надо всегда платить!


А, лучше- РАССТРЕЛЯТЬ.
ДЕВЯТЬ граммов и никаких 19 миллионов.

Цитата:
111:
Приехали уехали, какие 19 лямов?


Тоже так думаю: - или на эти ДЕВЯТНАДЦАТЬ миллионов - детей кормить, одевать учёба и прочие дела или работать и отдавать ДЕВЯТНАДЦАТЬ миллионов в казну государства и которые в обязательном порядке украдёт какой нибудь коррупционер.

Мне кажеться: - штраф уж слишком НЕСОИЗМЕРИМ.
Тем более - пятый класс- дитё ещё глупое.
Лучше дали бы родителям срок - год или полтора- для них это было бы ДЕШЕВЛЕ.
За год или полтора - хоть ТРИ жилы будут рвать, но ДЕВЯТНАДЦАТЬ лямов - они НЕ ЗАРАБОТАЮТ.
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