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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 14:27
Мне очень нравятся ПДД в Канаде, они тут значительно проще, сложных случаев практически нет, все предельно упрощено, чтобы домохозяйки могли разъехаться без ДТП.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 14:29
Цитата:
Ну не знаю, Трамп говорит, что ему понравилось, и он пожалуй, простит зарвавшегося шалунишку.
abaika95:
А где тут извинения?
А где тут извинения?
Ну не знаю, Трамп говорит, что ему понравилось, и он пожалуй, простит зарвавшегося шалунишку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 14:30
Цитата:
maxsaf: все предельно упрощено, чтобы домохозяйки могли разъехаться без ДТП.У нас не Канада. У нас чем сложней для народа, тем больше штрафов в казну и в карман на лексус.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 14:38
Цитата:
Вполне логичное объяснение. А у нас практически не штрафуют. Не за что. Правила предельно простые и понятные, даже знаки некоторые дублируются для совсем уж балбесов.
Этот знак означает, что впереди ещё один почти такое же знак, только без стрелки
[Исправлено: maxsaf, 05.03.2025 - 15:44]
Vit:
У нас не Канада. У нас чем сложней для народа, тем больше штрафов в казну и в карман на лексус.
У нас не Канада. У нас чем сложней для народа, тем больше штрафов в казну и в карман на лексус.
Вполне логичное объяснение. А у нас практически не штрафуют. Не за что. Правила предельно простые и понятные, даже знаки некоторые дублируются для совсем уж балбесов.
Этот знак означает, что впереди ещё один почти такое же знак, только без стрелки
[Исправлено: maxsaf, 05.03.2025 - 15:44]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 14:42
Цитата:
И кстати да, текст правил написан отвратительно, что в общем-то не удивительно, но очень сильно прищурившись можно понять что авторы как раз и имели ввиду разъезд левыми бортами как преимущественный. Только написали это через задницу "разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны" то бишь водитель объезжает встречный транспорт справа относительно своего положения в пространстве. Но когда я объезжаю автомобиль справа сам встречный автомобиль находится от меня слева.
Таким образом ваша картинка просто демонстрация выполнимости правил "как написано". Разъезд же правыми бортами или по ихнему "слева" должен подразумевать наличие "сложного" перекрестка.
Skeptic:
Попробуйте разъехаться правой стороной.
Попробуйте разъехаться правой стороной.
И кстати да, текст правил написан отвратительно, что в общем-то не удивительно, но очень сильно прищурившись можно понять что авторы как раз и имели ввиду разъезд левыми бортами как преимущественный. Только написали это через задницу "разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны" то бишь водитель объезжает встречный транспорт справа относительно своего положения в пространстве. Но когда я объезжаю автомобиль справа сам встречный автомобиль находится от меня слева.
Таким образом ваша картинка просто демонстрация выполнимости правил "как написано". Разъезд же правыми бортами или по ихнему "слева" должен подразумевать наличие "сложного" перекрестка.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 14:56
Цитата:
Ну, у нас тоже восемь верхних образований не нужно иметь чтобы понять что там написано. Другое дело что куча водителей просто с..ут на их соблюдение, да и на прочтение хотя бы. Потом когда их штрафуют начинают ныть - "ах, ох, нехорошие люди полицейские". Меня дважды останавливали знаете за что? За то что медленно еду
maxsaf:
правила предельно простые и понятные,
правила предельно простые и понятные,
Ну, у нас тоже восемь верхних образований не нужно иметь чтобы понять что там написано. Другое дело что куча водителей просто с..ут на их соблюдение, да и на прочтение хотя бы. Потом когда их штрафуют начинают ныть - "ах, ох, нехорошие люди полицейские". Меня дважды останавливали знаете за что? За то что медленно еду
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 16:06
Цитата:
Есть у них такое: - подозрение что вы едете ВЫПИМШЫ и поэтому медленно, дабы никого НЕ ЗАЦЕПИТЬ и ЗАДАВИТЬ- одним словом это тоже относиться к - НЕАДЕКВАТНОМУ поведению.
И я заметил: - если проезжаете мимо инспектора и повернув голову налево долго-долго смотрите на него или в его сторону- то это тоже вызывает у них подозрение, вплоть до того что они могут выехать вслед за вами- как было однажды в моём случае в Рудном, когда через площадь нельзя было проезжать, а надо было обьезжать по обьездной.
Карачун:
За то что медленно еду
За то что медленно еду
Есть у них такое: - подозрение что вы едете ВЫПИМШЫ и поэтому медленно, дабы никого НЕ ЗАЦЕПИТЬ и ЗАДАВИТЬ- одним словом это тоже относиться к - НЕАДЕКВАТНОМУ поведению.
И я заметил: - если проезжаете мимо инспектора и повернув голову налево долго-долго смотрите на него или в его сторону- то это тоже вызывает у них подозрение, вплоть до того что они могут выехать вслед за вами- как было однажды в моём случае в Рудном, когда через площадь нельзя было проезжать, а надо было обьезжать по обьездной.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 17:41
Цитата:
Уж простите за поправку.
Да, мне их мотивы известны, и претензий к их действиям я не имею. Я и сам хочу чтоб "синяков" за рулем не было. Просто сам факт забавен. Особенно в первый раз, когда я ехал в зоне действия знака ограничения скорости 20км/ч со скоростью...20 км/ч. Даже это у людей вызвало подозрение
ACROS:
Есть у них такое: - подозрение что вы едете ВЫПИМШИ
Есть у них такое: - подозрение что вы едете ВЫПИМШИ
Уж простите за поправку.
Да, мне их мотивы известны, и претензий к их действиям я не имею. Я и сам хочу чтоб "синяков" за рулем не было. Просто сам факт забавен. Особенно в первый раз, когда я ехал в зоне действия знака ограничения скорости 20км/ч со скоростью...20 км/ч. Даже это у людей вызвало подозрение
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7301
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 17:59
Цитата:
Конечно простит, ему же сделка позарез нужна, даже не недра Украины, хотя и это важно, ему нужно показать, что всё в мире делается по его указке и никто против вякнуть не может! Поэтому и такую форму примет, а его СМИ раздуют и приукрасят!
maxsaf:
пожалуй, простит
пожалуй, простит
Конечно простит, ему же сделка позарез нужна, даже не недра Украины, хотя и это важно, ему нужно показать, что всё в мире делается по его указке и никто против вякнуть не может! Поэтому и такую форму примет, а его СМИ раздуют и приукрасят!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1453
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 19:40
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подготовила план по укреплению обороны Rearm Europe («Перевооружим Европу»), в рамках которого страны ЕС в ближайшие годы выделят до €800 млрд на военные расходы.
Европа готова значительно нарастить расходы на оборону, «чтобы отреагировать на краткосрочную необходимость действовать и поддержать Украину, а также чтобы решить долгосрочную потребность и взять на себя больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность», заявила глава ЕК журналистам в Брюсселе (цитата по Politico).
Европа готова значительно нарастить расходы на оборону, «чтобы отреагировать на краткосрочную необходимость действовать и поддержать Украину, а также чтобы решить долгосрочную потребность и взять на себя больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность», заявила глава ЕК журналистам в Брюсселе (цитата по Politico).
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 19:51
Цитата:
Я специально, для эффекта написал "Ы"- так то я знаком с правописанием - жи, ши и прочее
Цитата:
Конечно: - любая "бдительная" мамаша, увидев МЕДЛЕННО едущую машину, скажет своему чадо: "...смотри сынок, аккуратней иди, вон видишь, дядька едет тихо и ничего НЕ ВИДИТ и НЕ СООБРАЖАЕТ, потому что в дымоган ПЬЯННЫЙ..."
Карачун:
простите за поправку
простите за поправку
Я специально, для эффекта написал "Ы"- так то я знаком с правописанием - жи, ши и прочее
Цитата:
Карачун:
Даже это у людей вызвало подозрение
Даже это у людей вызвало подозрение
Конечно: - любая "бдительная" мамаша, увидев МЕДЛЕННО едущую машину, скажет своему чадо: "...смотри сынок, аккуратней иди, вон видишь, дядька едет тихо и ничего НЕ ВИДИТ и НЕ СООБРАЖАЕТ, потому что в дымоган ПЬЯННЫЙ..."
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 19:54
Цитата:
С приходом Трампа к власти стало: - интересней и весело смотреть на политические новости, а то вечно падающий и путающий название стран - старичёк Байден уже поднадоел.
saba:
Поэтому и такую форму примет, а его СМИ раздуют и приукрасят!
Поэтому и такую форму примет, а его СМИ раздуют и приукрасят!
С приходом Трампа к власти стало: - интересней и весело смотреть на политические новости, а то вечно падающий и путающий название стран - старичёк Байден уже поднадоел.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 20:07
Цитата:
И в этом все "мы". сразу норовим думать всякое нехорошее про людей.
Кстати полицейский молодец, сразу нашелся что сказать "...мы, мол де подумали что может быть вы плохо себя чувствуете и вам нужна помощь". Не скажу что это прямо подействовало, но и думать как-то дурно о них мне прямо совсем не хочется.
ACROS:
НЕ ВИДИТ и НЕ СООБРАЖАЕТ,
НЕ ВИДИТ и НЕ СООБРАЖАЕТ,
И в этом все "мы". сразу норовим думать всякое нехорошее про людей.
Кстати полицейский молодец, сразу нашелся что сказать "...мы, мол де подумали что может быть вы плохо себя чувствуете и вам нужна помощь". Не скажу что это прямо подействовало, но и думать как-то дурно о них мне прямо совсем не хочется.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 20:10
Цитата:
Цитата:
Думайте хоть хорошо, хоть плохо - но, он не из Бюро Добрых Услуг и ПОГНАЛСЯ в надежде на ЧТО ТО и уже руки потирал: -"сейчас я его ОФОРМЛЮ или ..."
[Исправлено: ACROS, 05.03.2025 - 21:12]
Карачун:
полицейский молодец
полицейский молодец
Цитата:
Карачун:
норовим думать всякое нехорошее про людей.
норовим думать всякое нехорошее про людей.
Думайте хоть хорошо, хоть плохо - но, он не из Бюро Добрых Услуг и ПОГНАЛСЯ в надежде на ЧТО ТО и уже руки потирал: -"сейчас я его ОФОРМЛЮ или ..."
[Исправлено: ACROS, 05.03.2025 - 21:12]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1453
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.03.25 - 20:21
Требование N 1 — никакого приближения НАТО... !!!
Другое дело, если там обоснуются США и чё то редкоземельное копать будут.
Другое дело, если там обоснуются США и чё то редкоземельное копать будут.
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