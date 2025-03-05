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≡ «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51285
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 15:13
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Зарубежные звезды в последние годы - редкость на костанайской сцене. Оказывается, этому есть конкретная причина. Можно сказать, что у этой причины даже есть имена и фамилии конкретных чиновников. Все они работают в управлении культуры. «НГ» поговорила с организаторами гастролей, чтобы узнать, чьи концерты стали жертвой управленческих решений.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17767
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 15:13
#1
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Ну Бутырка без Ждамирова уже не то
Поэтому не беда что запретили
Каста вместо концерта митинг проводила политический, этих вообще в страну лучше не пущать теперь.
Хочешь иди в Тель Авиве митингуй за Газу (если храбрости хватит)
Елена Воробей не смешная же, зачем наших людей на нее водить))
Ну и такой логикой значит и Гио Пику запретят, он про зону да про наркоту поет
Не надо нам такое
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
246
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 15:20
#2
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Были на том концерте ДДТ в Астане, как говорится Шевчуку лучше петь, чем говорить- было все в кучу - и портрет Навального с заявлением, что его убили за правду, и песни в защиту щирых хлопцев... Если бы не все это- концерт был бы изумительным: зал пел вместе с ним, дышал. Как начал говорить- поперло тихое возмущение, мол- зачем нам это все?, россияне приехавшие на концерт , его стая- приветствовали это все диким ревом. Так что Шевчук (который почти треть концерта не пел- пела его солистка), у них за проповедника и ему верят безоговорочно. Но цены были на все явно не проповеднические- от браслета на руку и значка до винила с 6 песнями, все очень откровенно было дорого. Вот так проповедник и зарабатывает на хлеб с маслом вдали от Родины((((
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1128
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 15:59
#3
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Конечно, давайте будем возить исключительно местный и (я думаю что преимущественно) никому не нужный шлак. Будем поддерживать только отечественного исполнителя . насильно мил не будешь.

Вон в Караганду, Алмату и Астану Ария с юбилейным туром едет. Чем мы хуже? А тем , что нам только всякие кайраты нуртасы нужны и всякие "Елены (или хз кто именно) кайратовны". Кругозор то надо расширять. И учитывать мнение и других людей

[Исправлено: vofkakst, 05.03.2025 - 15:59]
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
246
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 16:07
#4
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Я- ЗА что чтобы возили много и разных, только для рок-концертов у нас нет площадок, профессиональной сцены, звука, света- все относительно камерно, маломестно.. Для того чтобы привезти хорошую рок-команду нужен как минимум крытый спортивный комплекс, или специально оборудованный многоместный концертный зал, как например КонгресХолл в Астане. Тока вот местный бюджет такие игрушки не потянет, увы.. Им проще дать разрешение на строительство новой едальни с мини-сценой, на которой выступала КАСТА..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7755
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 16:21
#5
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Цитата:
abaika95:
Не надо нам такое


На вкус и цыет- товарищей НЕТ.

Вместо - НАМ- пишите - МНЕ: - вы же от СЕБЯ пишите, а не от имени, например Президента или хотя бы акима сельского округа - которых выбрал НАРОД и за которых голосовал НАРОД.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17767
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 16:27
#6
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Цитата:
vofkakst:
Конечно, давайте будем возить исключительно местный и (я думаю что преимущественно) никому не нужный шлак.

С чего решил что никому не нужный?
Статистику видел или как?)
Вон летом карайтовна приезжала в Затобыл так пол города встало из за пробок
Все хотели послушать
Цитата:
vofkakst:
Вон в Караганду, Алмату и Астану Ария с юбилейным туром едет. Чем мы хуже?

Ария это где Кипелов котрый ярый запутинец?
Значит отменят тур))
Все будут не хуже нас)
Цитата:
Михаил:
Им проще дать разрешение на строительство новой едальни с мини-сценой, на которой выступала КАСТА..

Едят все
А бутырку не все слушают
Цитата:
ACROS:
Вместо - НАМ- пишите - МНЕ: - вы же от СЕБЯ пишите,

Нет
От лица общественности)
Цитата:
ACROS:
а не от имени, например Президента или хотя бы акима сельского округа -

Эти от других НАС выступают
А МЫ от других
МЫ за народ!
А народ против))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7755
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 16:29
#7
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Цитата:
Михаил:
минимум крытый спортивный комплекс



На открытом стадионе, летом - тоже можно и хард-рок и хеви-металл и кантри и всякую попсу слушать.
Наоборот - на стадионах лучше, и акустика неплохая.

Цитата:
vofkakst:
нам только всякие кайраты нуртасы нужны и всякие "Елены (или хз кто именно) кайратовны".


Всё же просто: - не нравиться - не ходите на Кайрата и все дела.
А, власть - она действует элементарно и по Чехову: - "..не пущать.." и "...кабы чего не вышло...".

Артисты - они люди ТВОРЧЕСКИЕ и всегда "под шофе" - могут и лишнее сболтнут.

А, властям потом надо будет: - и перед москалями извиняться и перед хохлами- у нас же МНОГОВЕКТОРНАЯ политика.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1128
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 17:02
#8
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Цитата:
abaika95:
Ария это где Кипелов котрый ярый запутинец?

Ваши данные устарели годков на 20 так то))) в 2002 он ушел.
Цитата:
ACROS:
не нравиться - не ходите на Кайрата и все дела.

А если я хочу сходить на тех, кто нравится, но по надуманным причинам их не везут, либо наша провинция просто не вывезет?

[Исправлено: vofkakst, 05.03.2025 - 17:05]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1128
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 17:06
#9
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И еще. Я считаю, что для адекватного человека музыка и политика идут врозь. Свои взгляды могут быть у каждого, но смешивать это все в одну кучу - маразм
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43612
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 17:32
#10
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Моргенштерна бы впустили, и то прикол..
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