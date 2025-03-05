Отправлено: - 16:27

vofkakst:

Конечно, давайте будем возить исключительно местный и (я думаю что преимущественно) никому не нужный шлак.

vofkakst:

Вон в Караганду, Алмату и Астану Ария с юбилейным туром едет. Чем мы хуже?

Михаил:

Им проще дать разрешение на строительство новой едальни с мини-сценой, на которой выступала КАСТА..

ACROS:

Вместо - НАМ- пишите - МНЕ: - вы же от СЕБЯ пишите,

ACROS:

а не от имени, например Президента или хотя бы акима сельского округа -

Цитата:С чего решил что никому не нужный?Статистику видел или как?)Вон летом карайтовна приезжала в Затобыл так пол города встало из за пробокВсе хотели послушатьЦитата:Ария это где Кипелов котрый ярый запутинец?Значит отменят тур))Все будут не хуже нас)Цитата:Едят всеА бутырку не все слушаютЦитата:НетОт лица общественности)Цитата:Эти от других НАС выступаютА МЫ от другихМЫ за народ!А народ против))