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«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51285
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 15:13
Зарубежные звезды в последние годы - редкость на костанайской сцене. Оказывается, этому есть конкретная причина. Можно сказать, что у этой причины даже есть имена и фамилии конкретных чиновников. Все они работают в управлении культуры. «НГ» поговорила с организаторами гастролей, чтобы узнать, чьи концерты стали жертвой управленческих решений.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17767
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 15:13
Ну Бутырка без Ждамирова уже не то
Поэтому не беда что запретили
Каста вместо концерта митинг проводила политический, этих вообще в страну лучше не пущать теперь.
Хочешь иди в Тель Авиве митингуй за Газу (если храбрости хватит)
Елена Воробей не смешная же, зачем наших людей на нее водить))
Ну и такой логикой значит и Гио Пику запретят, он про зону да про наркоту поет
Не надо нам такое
Поэтому не беда что запретили
Каста вместо концерта митинг проводила политический, этих вообще в страну лучше не пущать теперь.
Хочешь иди в Тель Авиве митингуй за Газу (если храбрости хватит)
Елена Воробей не смешная же, зачем наших людей на нее водить))
Ну и такой логикой значит и Гио Пику запретят, он про зону да про наркоту поет
Не надо нам такое
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 15:20
Были на том концерте ДДТ в Астане, как говорится Шевчуку лучше петь, чем говорить- было все в кучу - и портрет Навального с заявлением, что его убили за правду, и песни в защиту щирых хлопцев... Если бы не все это- концерт был бы изумительным: зал пел вместе с ним, дышал. Как начал говорить- поперло тихое возмущение, мол- зачем нам это все?, россияне приехавшие на концерт , его стая- приветствовали это все диким ревом. Так что Шевчук (который почти треть концерта не пел- пела его солистка), у них за проповедника и ему верят безоговорочно. Но цены были на все явно не проповеднические- от браслета на руку и значка до винила с 6 песнями, все очень откровенно было дорого. Вот так проповедник и зарабатывает на хлеб с маслом вдали от Родины((((
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 15:59
Конечно, давайте будем возить исключительно местный и (я думаю что преимущественно) никому не нужный шлак. Будем поддерживать только отечественного исполнителя . насильно мил не будешь.
Вон в Караганду, Алмату и Астану Ария с юбилейным туром едет. Чем мы хуже? А тем , что нам только всякие кайраты нуртасы нужны и всякие "Елены (или хз кто именно) кайратовны". Кругозор то надо расширять. И учитывать мнение и других людей
[Исправлено: vofkakst, 05.03.2025 - 15:59]
Вон в Караганду, Алмату и Астану Ария с юбилейным туром едет. Чем мы хуже? А тем , что нам только всякие кайраты нуртасы нужны и всякие "Елены (или хз кто именно) кайратовны". Кругозор то надо расширять. И учитывать мнение и других людей
[Исправлено: vofkakst, 05.03.2025 - 15:59]
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 16:07
Я- ЗА что чтобы возили много и разных, только для рок-концертов у нас нет площадок, профессиональной сцены, звука, света- все относительно камерно, маломестно.. Для того чтобы привезти хорошую рок-команду нужен как минимум крытый спортивный комплекс, или специально оборудованный многоместный концертный зал, как например КонгресХолл в Астане. Тока вот местный бюджет такие игрушки не потянет, увы.. Им проще дать разрешение на строительство новой едальни с мини-сценой, на которой выступала КАСТА..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7755
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 16:21
Цитата:
На вкус и цыет- товарищей НЕТ.
Вместо - НАМ- пишите - МНЕ: - вы же от СЕБЯ пишите, а не от имени, например Президента или хотя бы акима сельского округа - которых выбрал НАРОД и за которых голосовал НАРОД.
abaika95:
Не надо нам такое
Не надо нам такое
На вкус и цыет- товарищей НЕТ.
Вместо - НАМ- пишите - МНЕ: - вы же от СЕБЯ пишите, а не от имени, например Президента или хотя бы акима сельского округа - которых выбрал НАРОД и за которых голосовал НАРОД.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17767
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 16:27
Цитата:
С чего решил что никому не нужный?
Статистику видел или как?)
Вон летом карайтовна приезжала в Затобыл так пол города встало из за пробок
Все хотели послушать
Цитата:
Ария это где Кипелов котрый ярый запутинец?
Значит отменят тур))
Все будут не хуже нас)
Цитата:
Едят все
А бутырку не все слушают
Цитата:
Нет
От лица общественности)
Цитата:
Эти от других НАС выступают
А МЫ от других
МЫ за народ!
А народ против))
vofkakst:
Конечно, давайте будем возить исключительно местный и (я думаю что преимущественно) никому не нужный шлак.
Конечно, давайте будем возить исключительно местный и (я думаю что преимущественно) никому не нужный шлак.
С чего решил что никому не нужный?
Статистику видел или как?)
Вон летом карайтовна приезжала в Затобыл так пол города встало из за пробок
Все хотели послушать
Цитата:
vofkakst:
Вон в Караганду, Алмату и Астану Ария с юбилейным туром едет. Чем мы хуже?
Вон в Караганду, Алмату и Астану Ария с юбилейным туром едет. Чем мы хуже?
Ария это где Кипелов котрый ярый запутинец?
Значит отменят тур))
Все будут не хуже нас)
Цитата:
Михаил:
Им проще дать разрешение на строительство новой едальни с мини-сценой, на которой выступала КАСТА..
Им проще дать разрешение на строительство новой едальни с мини-сценой, на которой выступала КАСТА..
Едят все
А бутырку не все слушают
Цитата:
ACROS:
Вместо - НАМ- пишите - МНЕ: - вы же от СЕБЯ пишите,
Вместо - НАМ- пишите - МНЕ: - вы же от СЕБЯ пишите,
Нет
От лица общественности)
Цитата:
ACROS:
а не от имени, например Президента или хотя бы акима сельского округа -
а не от имени, например Президента или хотя бы акима сельского округа -
Эти от других НАС выступают
А МЫ от других
МЫ за народ!
А народ против))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7755
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 16:29
Цитата:
На открытом стадионе, летом - тоже можно и хард-рок и хеви-металл и кантри и всякую попсу слушать.
Наоборот - на стадионах лучше, и акустика неплохая.
Цитата:
Всё же просто: - не нравиться - не ходите на Кайрата и все дела.
А, власть - она действует элементарно и по Чехову: - "..не пущать.." и "...кабы чего не вышло...".
Артисты - они люди ТВОРЧЕСКИЕ и всегда "под шофе" - могут и лишнее сболтнут.
А, властям потом надо будет: - и перед москалями извиняться и перед хохлами- у нас же МНОГОВЕКТОРНАЯ политика.
Михаил:
минимум крытый спортивный комплекс
минимум крытый спортивный комплекс
На открытом стадионе, летом - тоже можно и хард-рок и хеви-металл и кантри и всякую попсу слушать.
Наоборот - на стадионах лучше, и акустика неплохая.
Цитата:
vofkakst:
нам только всякие кайраты нуртасы нужны и всякие "Елены (или хз кто именно) кайратовны".
нам только всякие кайраты нуртасы нужны и всякие "Елены (или хз кто именно) кайратовны".
Всё же просто: - не нравиться - не ходите на Кайрата и все дела.
А, власть - она действует элементарно и по Чехову: - "..не пущать.." и "...кабы чего не вышло...".
Артисты - они люди ТВОРЧЕСКИЕ и всегда "под шофе" - могут и лишнее сболтнут.
А, властям потом надо будет: - и перед москалями извиняться и перед хохлами- у нас же МНОГОВЕКТОРНАЯ политика.
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 17:02
Цитата:
Ваши данные устарели годков на 20 так то))) в 2002 он ушел.
Цитата:
А если я хочу сходить на тех, кто нравится, но по надуманным причинам их не везут, либо наша провинция просто не вывезет?
[Исправлено: vofkakst, 05.03.2025 - 17:05]
abaika95:
Ария это где Кипелов котрый ярый запутинец?
Ария это где Кипелов котрый ярый запутинец?
Ваши данные устарели годков на 20 так то))) в 2002 он ушел.
Цитата:
ACROS:
не нравиться - не ходите на Кайрата и все дела.
не нравиться - не ходите на Кайрата и все дела.
А если я хочу сходить на тех, кто нравится, но по надуманным причинам их не везут, либо наша провинция просто не вывезет?
[Исправлено: vofkakst, 05.03.2025 - 17:05]
«Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет выступления зарубежных артистов в Костанае?
Отправлено: 05.03.25 - 17:06
И еще. Я считаю, что для адекватного человека музыка и политика идут врозь. Свои взгляды могут быть у каждого, но смешивать это все в одну кучу - маразм
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43612
Re: «Ваш концерт не рекомендован» - Кто и зачем отменяет...
Отправлено: 05.03.25 - 17:32
Моргенштерна бы впустили, и то прикол..
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