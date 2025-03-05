Re: "Автоураган" ошибается? - Штраф за превышение...

Отправлено: - 16:57

Сдаётся мне этот "автоураган" закончит также как Интегра и других корявых дорогих игрушек типа моргающей подсветки на пешеходный переход по Тарана возле Казахтелекома - в первую же зиму сломалась, затем запчасти полежали на снегу, затем весной на траве, а затем её просто молча демонтировали и всё на этом. 2 миллиона в никуда. Также и здесь. Перепроверят, выяснят, что работает плохо. Но делать с этим ничего не будут - деньги уже распилены.