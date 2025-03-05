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≡ Теперь ПРВ с теплом - Жалобы на условия раздачи воды в селе Костанайской области прокомментировали в прокуратуре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51285
Теперь ПРВ с теплом - Жалобы на условия раздачи воды в селе Костанайской области прокомментировали в прокуратуре
Отправлено: 05.03.25 - 16:50
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Жители Жамбыла жаловались "НГ", что 24 февраля дорогу к пункту раздачи завалило снегом, а в самом пункте нет электричества и обогрева. Хотя привозная вода находится в пластиковой ёмкости и течёт из неё по пластиковым трубам.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7755
Re: Теперь ПРВ с теплом - Жалобы на условия раздачи воды в селе...
Отправлено: 05.03.25 - 16:50
#1
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Цитата:///Снег на проходе в пункт прочищен.//

"...Проход в пункт от снега прочищен..." - так ГРАМОТНО и ПРАВИЛЬНО будет.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2520
Re: Теперь ПРВ с теплом - Жалобы на условия раздачи воды в селе...
Отправлено: 05.03.25 - 17:04
#2
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Исправил. Спасибо
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