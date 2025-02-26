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≡ Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев,...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51285
Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев,...
Отправлено: 26.02.25 - 23:08
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Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев, предлагает ужесточить меры в отношении водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Вы поддерживаете инициативу Кожаева?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7755
Re: Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев,...
Отправлено: 26.02.25 - 23:08
#1
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Проголосовал за 4 пункт: - потому что ВЫСОКИЕ штрафы, и в ПДД и в Адм.Кодексе- это УЗАКОНЕННАЯ коррупция - например, чем платить 50 000 тенге штрафу, проще предложить 20 000 тенге - и тот и этот будут довольными.
Думаю высокие штрафы- СПЕЦИАЛЬНО проллобированы законодателями и авторами таких поправок к Закону- и они САМИ и создали именно такой СПОСОБ решения таких проблем, а если быть точнее - способ ПОПОЛНЕНИЯ своего личного кошелька, который тянется от самого низа до самого верха.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1444
Re: Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев,...
Отправлено: 05.03.25 - 16:39
#2
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Наоборот нужно премировать хороших водителей. Ездил год без нарушений и тогда тебе 1-е нарушение списывают без штрафов (предупреждение). За второе - небольшой штраф, за 3-е выше и т.д. Либо разработать бальную систему. Допустим лишение на 100 баллах, проезд на красный - 90 баллов, несоблюдение разметки - 20, скоростной режим - 30 и т.д. Набрал за год >100 - сдай права. И получить новые сможешь не раньше, чем через 5 лет.

А у нас вся система работает не для профилактики нарушений, а для зарабатывания денег. Даже после превышения скорости на 40 км/ч (100+ в городе!) не лишают прав, а просто выписывают высокий штраф... Вот и откупаются они. Так ещё и нагло как: "Погоняться решил? Номера смотри!"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7755
Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев,...
Отправлено: 05.03.25 - 16:45
#3
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Цитата:
Тот самый:
Вот и откупаются они.


Он же им НЕ ЗАПЛАТИЛ: - даже на мороженое не дал.

[Исправлено: ACROS, 05.03.2025 - 17:47]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1444
Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев,...
Отправлено: 05.03.25 - 16:47
#4
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Также "высокие" для одних могут быть копейками для других. Если у него Lexus LX600 за 75 млн, то станет ли для него проблемой заплатить 10-15 тысяч тенге? :lol: В Великобритании и Финляндии штрафы привязаны к доходам - вот если 3-4 млн будет штраф водителю того Лексуса, то может и нарушать не стал бы. А поднимая уровень для всех, наказывают в том числе и просто невнимательных водителей, нарушающих 1 раз в 10 лет (не заметил знак и т.п.)
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1444
Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев,...
Отправлено: 05.03.25 - 16:48
#5
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Цитата:
ACROS:
Он же им НЕ ЗАПЛАТИЛ: - даже на мороженое не дал.


Так заплатил другим (или использовал служебное положение) - номера купил и из базы удалили их. Потому может и был такой разражённый: какие-то смерды-патрульные смеют гоняться за ним, а он-то ветеран постовой службы, совсем на другом высоком уровне.

[Исправлено: Тот самый, 05.03.2025 - 17:49]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7755
Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев,...
Отправлено: 05.03.25 - 16:54
#6
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Цитата:
Тот самый:
А поднимая уровень для всех, наказывают в том числе и просто невнимательных водителей, нарушающих 1 раз в 10 лет (не заметил знак и т.п.)


Наверное потому что функции адм.полиции( жолполицейские к ним относятся) КАРАТЕЛЬНЫЕ, а не ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ.
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